Билеты на наблюдение за запусками ракет с легендарного космодрома Байконур в Казахстане оказались востребованы среди состоятельных туристов. Как сообщает туроператор «Спектрум», несмотря на высокую стоимость в 450 тыс. руб. с человека, места на сентябрьский и декабрьский запуски практически полностью раскуплены.

РИА Новости/Сергей Мамонтов



Как отметила Евгения Конколь, возглавляющая компанию «Спектрум», еще год назад посещение Байконура для посторонних было строго ограничено. Первая пробная группа туристов получила возможность наблюдать за стартом космического корабля «Союз МС-26» осенью прошлого года.

В текущем сезоне организаторы предлагают понаблюдать за запусками грузовых кораблей «Прогресс МС-32» и «Прогресс МС-33», запланированные на 10 сентября и 18 декабря соответственно.

Разработанная при участии Роскосмоса программа включает в себя перелет на чартерном самолете из столицы. Проживать туристам предстоит на территории космодрома. Также они смогут посетить экскурсии по музейному комплексу и историческим объектам и смогут увидеть стартовоый комплекс «Энергия-Буран». Кульминацией становится наблюдение за стартом ракеты с расстояния около 2 км.

Конколь поделилась, что момент запуска производит неизгладимое впечатление. Она рассказала, что когда дается команда «Ключ на старт!», многие туристы не могут сдержать эмоций. По ее наблюдениям, особенно впечатляет ночной запуск, когда яркая вспышка освещает все вокруг, а мощный грохот заставляет вибрировать землю.

Программа не рассчитана на детей младше 14 лет из-за интенсивного графика и специфических условий. Точное время запуска остается неизвестным до последнего момента и может быть перенесено, что требует гибкости в организации тура.

Конколь подчеркнула, что это уникальное предложение, которое нельзя сравнить с обычным отдыхом. Она отметила, что пусть даже туристы в этой поездке получают не комфорт пятизвездочных отелей, но у них есть возможность стать свидетелями настоящего технологического прорыва.