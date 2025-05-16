Средний чек покупок товаров для дома в весенний сезон 2025 года достиг 2379 руб., что на 26% превышает показатель прошлого года, когда он составлял 1882 руб. Однако общий объем потребительских расходов в этой категории вырос лишь на 1%, свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт».

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Особенно заметный рост цен зафиксирован в сегменте садоводства и огородничества. Средняя стоимость покупки в этой категории выросла до 1323 руб. против 925 руб. годом ранее.

При этом общие траты россиян на садовые товары сократились на 38%. Эксперты объясняют эту динамику неблагоприятными погодными условиями — повторяющимися волнами заморозков, которые заставили многих отложить начало дачного сезона.

Ремонтно-строительные материалы также показали значительный рост. Объем расходов населения в этом сегменте увеличился на 29% по сравнению с весной 2024 года. Средний чек строительных покупок вырос с 4308 до 4558 руб.

Аналитики сравнили показатели весенних периодов 2024 и 2025 годов по трем основным категориям: товары для дома, садово-дачные принадлежности и строительные материалы.