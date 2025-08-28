В 2025 году средний налог самозанятых в России составляет 37,4 тыс. руб. в год, согласно исследованию платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль». Наибольшие налоги платят специалисты, занятые в сфере дизайна и проектирования. Подробности — в распоряжении «Инка».

Vitaly Gariev, Unsplash

Средний налог самозанятого в России в 2025 году составляет 37,4 тыс. рублей в год. Наибольшая нагрузка приходится на специалистов в сфере дизайна и проектирования — они в среднем выплачивают 96,6 тыс. руб. в год. Высокие суммы фиксируются также среди самозанятых, работающих в офлайн-образовании (83 тыс. руб.) и недвижимости (65 тыс. руб.).

Минимальные налоги платят представители бытовых услуг (19,3 тыс. руб.), финансовых и страховых сервисов (15,3 тыс. руб.), а также медицинской сферы — всего 6,9 тыс. руб. в год.

По словам Арины Юсуповой, заместителя начальника юридического отдела «Консоль», самозанятость позволяет легально оформлять доходы и платить налоги по упрощенной схеме — 6% при работе с юрлицами и 4% с физлицами. Она подчеркнула, что разрыв между сегментами может превышать 14 раз, однако даже максимальные суммы остаются ниже классической налоговой нагрузки для бизнеса.