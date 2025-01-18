За последний год средний размер кредитов, одобренных банками для покупки загородной недвижимости, увеличился на 44%. По словам Татьяны Решетниковой, заместителя руководителя ипотечного департамента компании «Этажи», россияне начали запрашивать суммы, которые почти в 1,5 раза выше, чем в 2023 году.

В 2023 году средний размер кредита, одобренного банками для приобретения загородной недвижимости в России, составлял 3,741 млн руб. К концу 2024 года этот показатель увеличился до 5,407 млн руб., а в январе 2025 года средняя сумма кредита достигла 5,679 млн руб.

Основной рост средней суммы одобренного кредита, как отметила Решетникова, наблюдается благодаря высокому спросу на сельскую ипотеку, которая позволяет получить кредит до 12 млн руб. под низкий процент в размере 3% годовых. В 2024 году количество заявок на эту программу увеличилось на 122% по сравнению с предыдущим годом.

Также важным фактором стало развитие семейной ипотеки, доля которой возросла с 43% в 2023 году до 52% в 2024 году. Параллельно с этим, доля сельской ипотеки за тот же период увеличилась с 5% до 12%.

Льготные ипотечные кредиты становятся доступнее, что позволяет россиянам с невысокими доходами получать одобрения от банков и брать кредиты на большую сумму, чем по рыночной ставке.

Решетникова отмечает, что из-за роста цен на землю и строительство люди начали увеличивать запросы на более крупные суммы. Также играет роль, что многие из тех, кто подает заявки на льготные ипотечные программы, стараются получить максимальную сумму кредита при уровне их дохода, понимая, что инфляция растет быстрее, чем процентные ставки по займам.

По ее прогнозам, в ближайшие годы средняя сумма одобренных ипотечных кредитов на покупку загородной недвижимости будет около 5–5,8 млн руб.

Ранее эксперты финансовой онлайн-платформы Webbankir выяснили, сколько россиян готовы брать ипотечные кредиты по текущим ставкам. Для этого они опросили 3 тыс. россиян из всех регионов страны. Оказалось, что улучшить жилищные условия хотели бы более 60% опрошенных, однако только 9,7% готовы брать ипотечные кредиты по текущим ставкам.