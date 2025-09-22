Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке Центрального административного округа (ЦАО) Москвы впервые превысила 2 млн руб., посчитали в компании «Метриум». Показатель вырос на более чем 30% по сравнению с августом 2024 года, когда он составлял 1,5 млн руб. По данным компании, такой рост стал рекордным для сегмента новостроек в округе. Подробности — в распоряжении «Инка».

Другие аналитики отмечают приближение к этой отметке. Так, в «НДВ супермаркет недвижимости» фиксируют подъем на 31,7% до 1,98 млн руб. за 1 кв. м. В агрегаторе новостроек RedCat рост оценивают в 35% до 1,97 млн руб., а в CORE.XP — до 1,9 млн руб. с 1,6 млн руб. годом ранее.

Среди других округов старой Москвы второе место по динамике занимает Западный административный округ (ЗАО) с приростом 23,4% до 666 800 руб., третье — Северный административный округ (САО) с +20,3% до 496 800 руб. В то же время в Восточном (ВАО) и Юго-Восточном (ЮВАО) округах цены снизились на 8,9% до 396 800 руб. и на 7,9% до 415 000 руб. соответственно.

Основной фактор удорожания — развитие элитного сегмента. Директор управления элитной недвижимости «Метриум премиум» Анна Раджабова отмечает, что жилье бизнес-класса в ЦАО выросло в цене на 7,9% до 543 500 руб. за 1 кв. м, а элитное — на 30,5% до 2,18 млн руб.

Директор по девелопменту Rariteco Екатерина Борисова подчеркивает наибольшую динамику в классе de luxe с прибавкой 3,2 млн руб. за 1 кв. м. Генеральный директор RedCat Наталья Шаталина соглашается: в de luxe рост составил 29,8%, в премиум-классе — 25,4%, в бизнес-классе — 10,5%.

Доля таких проектов в предложении увеличилась с 48 до 58%, а их площадь — на 28,7% до 221 304 кв. м, сообщает руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева. Для премиум- и бизнес-класса доли сократились на 5 п. п. каждая, до 29 и 12,9% соответственно.

Спрос на deluxe растет. В августе 2025 года в ЦАО заключили 12 сделок против восьми годом ранее, указывает Борисова. По данным Nikoliers, за январь–август 2025 года продажи в этом сегменте по Москве увеличились на 26% до 376 лотов, в то время как в других классах спрос упал на 4–13%. Руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева объясняет это ограничениями на инвестиции в зарубежную недвижимость, побуждающими обеспеченных россиян вкладывать в отечественные проекты.

Генеральный директор ГК «БЭЛ девелопмент» Елена Комиссарова в свою очередь отмечает, что покупатели элитного жилья меньше зависят от ипотечных ставок и чаще используют наличные, лизинг или рассрочку, обеспечивая стабильный спрос даже в нестабильные периоды. Генеральный директор Ikon Development Иван Виноградов добавляет, что такая недвижимость устойчива к кризисам.