Самая дорогая кладовая комната на первичном рынке жилья в Москве выставлена на продажу за 17 млн руб., рассказал ТАСС генеральный директор и управляющий партнер компании «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин. Площадь кладовки составляет 10 кв. м. Для сравнения, за аналогичную сумму можно приобрести трехкомнатную квартиру в районе станции метро «Текстильщики».

Freepik

Стоимость таких помещений растет параллельно с ценами на элитное жилье, где квадратный метр в новостройках начинается от 1 млн руб. и доходит до 1,8–2 млн руб. в проектах класса делюкс.

По словам Халина, девелоперы ограничивают предложение кладовых комнат, создавая дефицит, что позволяет устанавливать высокие цены. За последние 10 лет стоимость квадратного метра в таких помещениях увеличилась в два–три раза. Если раньше она составляла 500–600 тыс. руб., то сейчас средняя цена в высокобюджетных проектах достигает 1,3–1,5 млн руб.

Эксперт добавил, что застройщики вместо прямых скидок часто предлагают келлеры — специальные хранилища вне квартир — как бонус при покупке дорогих объектов, включая пентхаусы.

Ранее исследователи группы «Самолет» выяснили, какие дополнительные удобства должны быть в новых квартирах, по мнению москвичей. Так, 15% опрошенных ожидают, что в новостройках будут встроенные кладовки. Эксперты отметили, что это способ получить дополнительное место для хранения без потерь полезной площади.