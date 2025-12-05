В период ежегодной рассылки налоговых уведомлений и оплаты имущественных налогов мошенники активизируют фишинговые атаки. Как сообщают эксперты платформы «Мошеловка», злоумышленники массово рассылают гражданам SMS и сообщения в мессенджерах с тревожными заголовками: «Недоимка по налогу», «Неуплаченный налог» или «Переплата по налогу на имущество», пишет РИА Новости.

Freepik

В сообщениях содержится ссылка на поддельный сайт, который визуально практически неотличим от официального портала Федеральной налоговой службы (ФНС) или «Госуслуг».

На фиктивной странице пользователей под различными предлогами — например, для «уточнения реквизитов для возврата переплаты» или «срочной оплаты задолженности со скидкой» — просят ввести данные банковской карты, после чего деньги с нее списываются.

Эксперты поясняют, что мошенники пользуются психологическими уловками: играют на страхе забыть вовремя заплатить налоги и на надежде получить неожиданный возврат денег перед Новым годом. Предпраздничная суета делает такие сообщения особенно убедительными.

Специалисты рекомендуют:

Не переходить по подозрительным ссылкам,

Не вводить данные карт на сайтах, открытых из таких сообщений,

Для проверки задолженности или оплаты налогов вручную вводить адреса официальных сайтов ФНС (nalog.gov.ru) или «Госуслуг» в браузере.

Все официальные налоговые уведомления приходят исключительно в личный кабинет налогоплательщика.