Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир направляются на этой неделе в Швейцарию для торговых переговоров с китайской делегацией под руководством вице-премьера Хэ Лифэна. Целью переговоров станет снижение напряженности в связи с тарифным противостоянием, которое угрожает серьезными последствиями для экономик обеих стран.

О предстоящей поездке стало известно из заявлений правительств Китая и США, опубликованных во вторник. Это будут первые подтвержденные торговые переговоры между двумя странами с тех пор, как американский президент Дональд Трамп объявил о введении карательных пошлин на китайские товары в размере до 145%, на что Пекин ответил ответными мерами с тарифами до 125%.

Бессент в интервью Fox News заявил, что текущие тарифные ставки неприемлемы и равнозначны торговому эмбарго. Переговоры в субботу и воскресенье, 10 и 11 мая, будут сосредоточены на снижении напряженности, а не на заключении масштабной торговой сделки. Он подчеркнул, что сначала необходимо снизить эскалацию, прежде чем двигаться вперед, и добавил, что США не стремятся к разрыву отношений, а добиваются справедливой торговли.

После объявления о переговорах Министерство коммерции Китая призвало США проявить искренность, исправить ошибочную практику и урегулировать взаимные разногласия путем равноправных консультаций. В ведомстве отметили, что Китай согласился на диалог после оценки запросов американской стороны и с учетом собственных интересов. Там также предупредили, что если в Вашингтоне будут говорить одно, а делать другое или попытаются использовать переговоры как прикрытие для давления и шантажа, Пекин не пойдет на уступки и тем более не поступится принципиальными позициями и международной справедливостью ради достижения соглашения.

В ожидании переговоров

Ожидая негативных последствий торговой напряженности, Китай 7 мая снизил ключевую ставку и уменьшил норму резервирования для банков. Председатель Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая У Цин на брифинге заявил, что злоупотребление США тарифами серьезно нарушило глобальный экономический и торговый порядок.

Подтверждение переговоров привело к росту фьючерсов на американские индексы и укреплению доллара. Тарифный спор уже вызвал беспокойство на рынках и грозит ростом цен на промышленное оборудование, а также на доступные товары, включая одежду и игрушки, от которых зависят многие американцы.

Бессент признал, что стратегия Трампа, основанная на неопределенности, может нервировать рынки, но в переговорах она дает США преимущество. Он отметил, что он и президент четко понимают, на какие условия Трамп готов согласиться, но раскрывать эти детали публично не намерены.

В последние дни Трамп заявлял о готовности в будущем снизить пошлины для Китая, но также утверждал, что США «ничего не теряют», сокращая торговлю с Пекином, и что китайские корабли «разворачиваются в Тихом океане». Президент также выразил уверенность, что американские потребители готовы мириться с более высокими ценами и меньшим выбором ради перебалансировки торговых отношений с Китаем. В эфире NBC’s Meet the Press в воскресенье он заявил, что маленьким девочкам не нужно «30 кукол», а достаточно трех или четырех, поскольку прежняя торговая политика в отношении Китая была, по его словам, «просто невероятной».

Ранее во вторник Бессент сообщил, что, хотя США могут объявить о торговых соглашениях с некоторыми партнерами уже на этой неделе, переговоры с Китаем еще не начались.

Как сообщили Минфин и Торговое представительство США, Бессент и Грир также проведут встречу с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

Ранее сообщалось, что китайские поставщики, в частности, химической продукции и упаковки, предлагают американским предприятиям «поставку с оплаченными пошлинами», занижая стоимость товаров или изменяя их описание, чтобы минимизировать влияние тарифов, введенных Трампом.