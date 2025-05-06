Китайские поставщики, в частности, химической продукции и упаковки, предлагают американским предприятиям «поставку с оплаченными пошлинами» (DDP), занижая стоимость товаров или изменяя их описание, чтобы минимизировать влияние тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Financial Times (FT), которая проанализировала предложения китайских экспортеров.

Это процедура требует от продавца не только организовать поставку товара, но и покрыть таможенные затраты.



Гендиректор логистической платформы Flexport Райан Питерсен отметил рост таких предложений, позволяющих продавать товары в США по ценам «ниже тех, которые должны быть». Это временно защищает потребителей от роста цен, но подрывает цель тарифов Трампа — стимулировать внутреннее производство, пишет FT.

Некоторые американские компании сообщили о предложениях китайских поставщиков покрыть 100% пошлин через DDP, что ставит законопослушные фирмы в невыгодное положение.

Владелец калифорнийской пищевой компании, попросивший не называть его имени, рассказал, что ему предлагали подделывать счета, чтобы избежать тарифов, вынуждая выбирать между увольнениями и мошенничеством.

США намерены усилить контроль над поставками

Некоторые китайские фирмы, которые обращались к американским предприятиям, предлагали зарегистрироваться в качестве «официального иностранного импортера», что сделало бы их юридически ответственными за уплату всех причитающихся пошлин.

Однако эта практика осложняется тем, что США позволяют иностранным компаниям регистрироваться как импортеры с минимальным залогом, затрудняя применение крупных штрафов.

Сенатор от Луизианы Билл Кэссиди готовит законопроект для усиления контроля над поставками из Китая, а Таможенная служба США обещает применять максимальные штрафы, отмечает издание.

В начале апреля Трамп несколько раз повышал тарифы на китайский импорт, и на сегодняшний день они составляют 145%. Китай, в свою очередь, с 12 апреля начал взимать сбор с американских товаров в 125%.

В конце апреля американский лидер анонсировал «существенное» снижение пошлин для Китая, добавив, что ставка не будет нулевой. По информации The Wall Street Journal, ставка может быть снижена до 50–65%, чтобы снизить напряженность в отношениях с Китаем.