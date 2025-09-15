США и Китай достигли предварительного соглашения по приложению TikTok в ходе переговоров по тарифам и экономической политике, пошедших в Мадриде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента.

Unsplash

Сделка позволит TikTok продолжить работу в США, где его могут закрыть уже 17 сентября, если он не перейдет в собственность американских инвесторов.

Сделка предполагает передачу приложения под управление владельцев из США, уточнил Бессент. Дополнительных деталей он не раскрыл.

По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, срок, до которого TikTok должен был заключить сделку, может быть немного продлен. «Его не продлили бы без рамочного соглашения», — подчеркнул Бессент, добавив, что президент США Дональд Трамп и его коллега Си Цзиньпин проведут переговоры в пятницу.

Ранее Трамп намекнул на успех в посте на Truth Social, отметив, что «была достигнута договоренность по поводу «определенной» компании которую молодежь нашей страны очень хотела спасти».

США запретили TikTok 19 января, после того как вступил в силу закон, подписанный бывшим президентом Джо Байденом. Однако с момента вступления в должность Трамп подписал несколько указов, чтобы приложение продолжало работать в стране.

В июле The Infomation сообщило, что владельцем американского бизнеса TikTok станет группа «не китайских» инвесторов во главе с Oracle. Владеющая соцсетью ByteDance опровергла это сообщение.

Американо-китайские переговоры в Мадриде касаются не только TikTok. Стороны также обсуждают тарифы и технологии. На фоне переговоров китайские власти обвинили американского производителя ИИ-чипов Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства, что может помешать ей продавать свою продукцию в Китай.