Правительство США выделит около $2 млрд на укрепление энергосистемы страны на случай экстремальных погодных условий и развитие проектов по передаче электроэнергии, сообщает Bloomberg.

Финансирование 32 проектов осуществляется через Министерство энергетики и будет охватывать 42 штата, говорится в заявлении администрации. Инвестиции будут включать государственные предприятия, которые были разрушены ураганами «Хелен» и «Милтон».

Часть средств пойдет на строительство 500 км новых и модернизацию более 1 тыс км существующих линий электропередачи.

По словам министра энергетики Дженнифер Грэнхолм, разрушительные и смертоносные ураганы «Хелен» и «Милтон» наглядно продемонстрировали, как экстремальные погодные явления продолжают оказывать давление на стареющую энергосистему страны.

Ранее в ходе испытаний алгоритм искусственного интеллекта, разработанный в Техасском университете, успешно предсказал 70% землетрясений, продемонстрировав потенциальные улучшения готовности к землетрясениям и управления рисками. Его результаты на международном конкурсе подчеркивают его точность и адаптивность.