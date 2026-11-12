Министерство торговли США завершает разработку правил, которые должны помешать китайским компаниям использовать передовые американские ИИ-чипы через дата-центры в третьих странах. Под ограничения могут попасть еще семь государств, включая Сингапур, Малайзию и Таиланд.

Allison Saeng, Unsplash

Администрация Дональда Трампа готовится закрыть одну из лазеек в экспортном контроле: сейчас китайские компании могут арендовать вычислительные мощности в зарубежных дата-центрах и удаленно обучать свои модели на американских чипах, которые запрещено напрямую поставлять в Китай.

По данным The Information, новые правила могут быть объявлены уже в ноябре. Они распространят экспортные ограничения на Сингапур, Малайзию, Таиланд, Индонезию, Бразилию, Норвегию и ЮАР.

Для поставок ускорителей Nvidia Blackwell и более новых моделей в эти страны потребуется получать специальные лицензии. Покупатели также должны будут раскрывать информацию о конечных получателях оборудования и целях его использования. Предусмотрен и постоянный контроль за поставками.

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Отдельные условия коснутся американских операторов дата-центров: они смогут получать чипы без дополнительных лицензий, если ограничат удаленный доступ к определенным вычислительным мощностям со стороны Китая и других стран, находящихся под американским оружейным эмбарго.

Новые ограничения могут осложнить международные продажи Nvidia и работу зарубежных облачных платформ, которые предоставляют клиентам доступ к ее ускорителям. Компания ранее выступала против ужесточения экспортного контроля, опасаясь потери рынков и усиления конкурентов.

The Information также связывает подготовку новых правил с ослаблением политического влияния Nvidia в Вашингтоне. В центре внимания оказался и глава компании Дженсен Хуанг.

В частности, американские СМИ сообщали о расследовании обстоятельств его личной жизни советом директоров Nvidia. История связана с бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed, которую, по сообщениям прессы, подозревают в связях с китайской разведкой. Эти подозрения не получили независимого подтверждения.

Сама Megaspeed ранее оказалась в центре внимания из-за возможного обхода экспортных ограничений: компания могла предоставлять китайским клиентам доступ к вычислительным мощностям на базе американских чипов. По данным The Information, расследование Минторга США в отношении нее приостанавливалось после вмешательства Nvidia. Это вызвало вопросы со стороны американских законодателей.

При этом прямых доказательств того, что история вокруг Хуанга стала причиной новых ограничений, нет. Скорее, речь идет о более широком политическом давлении на Nvidia и пересмотре подхода Вашингтона к контролю за экспортом ИИ-технологий.

Параллельно администрация Трампа планирует официально отменить систему экспортного контроля в сфере ИИ, разработанную при Джо Байдене. В результате США могут перейти к новой модели регулирования, которая будет учитывать не только поставки чипов, но и то, кто получает доступ к вычислительным мощностям за рубежом.

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