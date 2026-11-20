Администрация президента США Дональда Трампа одобрила экспорт в Китай 879 тыс. передовых микросхем для искусственного интеллекта производства Nvidia и AMD. Об этом сообщил комитет по иностранным делам Палаты представителей США, опубликовавший данные о лицензиях на поставки за период с декабря 2025 года по май 2026 года.

Omar Lopez Rincon, Unsplash



Согласно опубликованной информации, среди получателей оказались крупнейшие китайские технологические компании. В частности, Alibaba получила разрешение на закупку 75 тыс. чипов, Tencent — 150 тыс., а Baidu — 43 тыс. Еще 4 тыс. микросхем были приобретены компанией BYD, которую Пентагон включил в перечень организаций, предположительно связанных с китайскими вооруженными силами.

Всего китайские компании запрашивали разрешения на поставку более 3,4 млн ИИ-чипов. При этом пока неизвестно, какая часть одобренных заявок действительно завершилась поставками. Речь идет, в частности, о процессорах Nvidia H200 и AMD MI325X.

Решение вызвало вопросы в Вашингтоне. Ранее администрация Джо Байдена ограничила доступ Китая к передовым американским чипам из опасений, что эти технологии могут усилить военный потенциал страны и ослабить позиции США в сфере искусственного интеллекта. В декабре 2025 года Дональд Трамп разрешил Nvidia поставлять в Китай чипы H200, что вызвало критику со стороны сторонников жесткой политики в отношении Пекина.

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Дополнительное внимание к ситуации привлекли сообщения о контрабанде американских ИИ-чипов в Китай и обсуждение возможных связей бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой.

Бывший американский чиновник и эксперт по технологическому соперничеству США и Китая Крис Макгуайр заявил, что тот факт, что более 30% одобренных чипов предназначались компаниям, которые Пентагон связывает с китайскими военными, вызывает серьезные вопросы к проверкам национальной безопасности.

В Министерстве торговли США пояснили, что заявки на поставки H200 рассматриваются индивидуально и сопровождаются дополнительными требованиями в сфере национальной безопасности.

В Nvidia заявили, что лицензии были выданы на ограниченные объемы и при соблюдении строгих условий. В компании также сообщили, что, несмотря на получение некоторых разрешений, впоследствии прекратили поставки H200 в Китай. AMD, в свою очередь, подчеркнула, что соблюдает американское законодательство об экспортном контроле.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст назвал опубликованные сведения наиболее подробной публичной информацией о лицензировании экспорта чувствительных технологий за всю историю действия американского закона о реформе экспортного контроля.

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