Министерство торговли США сообщило, что достигло предварительной договоренности с немецким поставщиком автозапчастей Bosch о предоставлении субсидии на $225 млн. Эти средства пойдут на организацию производства силовых полупроводников на основе карбида кремния в Калифорнии, которые являются ключевым элементом электромобилей, сообщает Reuters.

В министерстве заявили, что госфинансирование вместе с запланированными инвестициями Bosch в размере $1,9 млрд позволят преобразовать производственное предприятие компании для производства силовых полупроводников. Кроме того, на реализацию проекта компании будет предоставлено около $350 млн в виде государственных займов.

Средства будут выделены из фонда, который составляет в общей сложности $52,7 млрд и предназначен для субсидирования американского производства полупроводников и исследований. За несколько недель до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа чиновники пытаются окончательно согласовать условия предоставления крупных кредитов.

Bosch рассчитывает выпускать первые чипы, начиная с 2026 года. Силовые полупроводники на основе карбида кремния являются ключевыми компонентами для автомобильной, телекоммуникационной и оборонной промышленности.

Они потребляют меньше энергии и имеют решающее значение для повышения эффективности электромобилей.

В 2023 году Bosch приобрела ключевые активы калифорнийской компании TSI Semiconductors и заявила, что производство чипов будет в значительной степени зависеть от возможностей федерального финансирования. Как и другие предприятия, она сильно пострадала от перебоев в производстве полупроводников в Азии, усугубленных пандемией.

В октябре министерство сообщило, что достигло предварительного соглашения с компанией Wolfspeed, о выделении $750 млн в виде грантов на строительство нового завода. Производство пластин из карбида кремния планируется наладить в Северной Каролине.

По словам источников, когда предприятие Bosch выйдет на полную мощность, на него будет приходиться более 40% всех американских мощностей по производству полупроводников этого типа.

Ранее в США ввели третью за три года волну санкций против китайской полупроводниковой промышленности. Этот шаг является одной из последних попыток администрации Байдена ограничить возможности Китая по доступу и производству микросхем.