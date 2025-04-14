Президент США Дональд Трамп следующим своим шагом в установлении новых пошлин пообещал начать расследование, касающегося всей цепочки поставок в секторе полупроводников, сообщает The Guardian. Ожидается, что о новых фискальных мерах он объявит на следующей неделе. В Вашингтоне считают, что и отмена американских импортных пошлин на смартфоны, ноутбуки и другую электронику из Китая продлится недолго.

Исключение китайских смартфонов, ноутбуков и другой электроники из-под действия американских импортных пошлин, в котором заявили 11 апреля, продлится недолго — об этом заявили изданию высокопоставленные чиновники США. Трамп также подчеркнул, что никто не сможет «сорваться с крючка». Он отметил, что никаких исключений не было и 20-процентные ставки по-прежнему действуют. Президент считает, что США не должны зависеть от таких «враждебных стран», как Китай.

В минувшую пятницу США приняли решение на 90 дней приостановить действие пошлин на некоторые электронные товары, импортируемые из Китая. Ожидается, что эта мера поддержит фондовый рынок и приведет к росту акций таких компаний, как Apple и Nvidia.

Китайское министерство торговли приветствовало такое решение США и призвало отменить все тарифы. Чжан Ли, глава Китайского центра развития информационной индустрии, заявил, что исключения показывают, насколько важна КНР для крупных американских технологических компаний.

В то же время министр торговли США Говард Лютник объявил о введении новых пошлин на высокотехнологичные товары в течение следующих двух месяцев, которые будут добавлены к уже существующим ставкам на полупроводники.

Лютник сообщил, что Трамп планирует ввести специальные тарифы на электронику, такие как смартфоны и компьютеры в течение месяца или двух. Эти пошлины не будут частью взаимных тарифов США и Китая, а будут относиться ко всем импортерам полупроводниковой и фармацевтической продукции. Он отметил, что такое решение может привести к переносу производства в США и назвал это вопросом национальной безопасности.

В результате взаимных мер США увеличили пошлины на китайский импорт до 145%, а Китай ответил, введя пошлины на товары из США в размере 125%. В пятницу Пекин заявил, что не будет обращать внимания на будущие повышения пошлин от Трампа, поскольку они и так слишком высоки, и товары из США не пользуются спросом в Китае.

Представитель таможенной службы КНР отметил, что экспорт сталкивается с серьезными внешними вызовами, но внутренний спрос остается высоким.

Введение повышенных ставок на импорт привело к значительным колебаниям на фондовом рынке. И хотя чуть позже Трамп объявил о приостановке действия большинства из них на 90 дней, Китай не получил отсрочку.

Американский сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала поправку к тарифам, заявив, что она может замедлить экономический рост и увеличить инфляцию, выразив мнение, что тарифной политики попросту не существует. Сейчас Китай укрепляет связи с соседними странами, а Си Цзиньпин посетит Вьетнам в рамках своего тура по Юго-Восточной Азии.

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Основатель Tesla и SpaceX, куратор Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск лично пытался убедить Трампа отложить введение пошлин.