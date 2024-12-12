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Stada привлечет инвестиции на сумму более €1,5 млрд

Производитель лекарственных препаратов Stada Arzneimittel AG планирует первичное размещение акций. По словам источников, это может помочь привлечь финансирование в размере около 1,5 млрд, сообщает Bloomberg. Размер сделки может увеличиться в зависимости от того, решат ли владельцы Stada продать часть имеющихся у них бумаг.

Stada производит товары для здоровья, лекарства и специализированные препараты для лечения редких и хронических заболеваний.

IPO Stada на сумму €1,5 млрд может стать крупнейшим в Германии после размещения акций Porsche AG на сумму €9,1 млрд. Сделка станет одной из наиболее масштабных в сфере здравоохранения в Европе за последние годы.

JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs выступят в качестве организаторов первой продажи акций. Другие банки были добавлены в качестве букраннеров.

По словам источников, первый раунд финансирования может начаться уже в первом квартале. Детали сделки, включая размер и сроки, могут еще измениться.

Bain и Cinven приобрели Stada за €5,3 млрд в 2017 году, в результате чего они получили контроль над одним из последних независимых европейских предприятий по производству непатентованных лекарств. С тех пор бизнес вырос за счет нескольких приобретений.

Тем временем инвесторы, которые вкладывают в технологические компании, выражают беспокойство о слишком высоких расходах на ИИ. Крупные технологические компании наращивают расходы на строительство центров обработки данных искусственного интеллекта, стремясь удовлетворить огромный спрос.

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