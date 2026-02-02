Некоторые российские туристы открыли 2026 год масштабными тратами на отдых. Анализ бронирований за январь, проведенный сервисом OneTwoTrip, выявил как международные, так и внутренние направления, куда путешественники отправились, не скупясь на комфорт. Подробности — в распоряжении «Инка».

Avi Werde/Unsplash

На вершине рейтинга самых дорогостоящих зарубежных поездок оказался отдых в США. Группа из четырех человек, включая ребенка, провела шесть дней в пятизвездочном отеле в Санни-Айлс-Бич во Флориде, заплатив за проживание, без учета питания, 1 979 850 руб.

Второе место занял знаменитый французский курорт Куршевель, где двое туристов за девять дней в отеле высшей категории с завтраками потратили 1 749 500 руб. Замыкает тройку лидеров Дубай: отпуск на десять дней для компании из четырех человек с ребенком в пятизвездочном курортном отеле с завтраками обошелся в 1 434 400 руб. Также в топ-5 вошли поездки на Бора-Бора за 1 334 700 руб. и на Маврикий за 1 255 200 руб.

Среди направлений внутри России лидером по затратам стала Москва. Трехдневное проживание для путешественника с ребенком в пятизвездочном отеле без питания стоило 750 тыс. руб.

Второе место занял Эсто-Садок: компания из пяти человек за пять дней в четырехзвездочном отеле, также без питания, заплатила 614 250 руб. Бронзу получил активный отдых в Архызе, где семья из трех человек с ребенком провела семь дней в пятизвездочном отеле с завтраками, затратив 490 600 руб.

В список также попали Санкт-Петербург с суммой 414 тыс. руб. за восемь дней и Сочи, где недельный отдых для четырех человек обошелся в 243 700 руб.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.