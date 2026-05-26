Новым уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей станет глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам встречи президента с будущим омбудсменом.

Песков добавил, что Шохин сохранит пост президента РСПП и будет совмещать его с функциями уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Пресс-секретарь президента также отметил, что институт уполномоченного продолжит работу, но в обновленном формате. Должность больше не будет относиться к госслужбе и должна получить более общественный характер.

Об этом на встрече с главой государства говорил и сам Шохин. Он предложил заменить аппараты уполномоченного по защите прав предпринимателей автономной некоммерческой организацией. По словам Шохина, речь идет не о полностью общественном, а об общественно-государственном институте. Государство должно стать одним из учредителей АНО наряду с ведущими бизнес-объединениями — РСПП, Торгово-промышленной палатой, «Деловой Россией» и «ОПОРОЙ России».

До реформы федеральный институт бизнес-омбудсмена возглавлял Борис Титов. Он занимал пост уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей с 2012 года. Его полномочия истекли в 2022 году, после чего должность оставалась вакантной.

В 2024 году Титова назначили специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Создание обновленного института уполномоченного и назначение Шохина должны обеспечить преемственность в защите прав бизнеса на федеральном уровне.

74-летний Шохин окончил экономический факультет МГУ, возглавляет РСПП с 2005 года и много лет представляет интересы крупного бизнеса в диалоге с властями. Среди его ключевых тем — смягчение регуляторной нагрузки и поддержка инвестиционной активности.

Бизнесу такой омбудсмен нужен как «точка входа» для защиты от избыточного давления и ошибок со стороны госорганов: он разбирает жалобы предпринимателей, помогает оспаривать решения чиновников и снижать административные барьеры, а также выносит системные проблемы на уровень федеральной повестки, добиваясь корректировки практик и нормативных актов.

