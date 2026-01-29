Повторные торги по продаже московского аэропорта Домодедово, намеченные на 29 января 2026 года, начнутся без трех потенциальных претендентов. Как следует из данных на электронной платформе РТС Тендер, к участию не были допущены АО «Альма», ООО «Аргана» и частное лицо Евгений Рыбалкин.

Johny Goerend/Unsplash

Рыбалкин, который работает продюсером Радио РБК, был отстранен от участия в аукционе из-за непредоставления полного пакета документов, а компании «Альма» и «Аргана» (обе занимаются вложениями в ценные бумаги) не смогли пройти регистрацию по другой причине — они не внесли обязательный задаток.

На текущий момент официальный список одобренных участников не опубликован. Однако, по имеющейся информации, заявки на участие в аукционе подали структуры, связанные с двумя другими крупными московскими аэропортами — Шереметьево и Внуково.

Торги будут проходить по нестандартной для России «голландской» схеме. Начальная цена лота, включающего «ДМЕ холдинг» (основного владельца аэропорта Домодедово и ряда связанных активов), установлена на уровне 132,266 млрд руб.

В ходе аукциона цена будет последовательно снижаться с шагом в 10% от стартовой суммы, то есть примерно на 13,2 млрд рублей за шаг. Снижение может продолжаться до уровня 50% от начальной цены, а минимальная планка для совершения сделки (цена отсечения) зафиксирована на отметке 66,1 млрд руб.

Это уже вторая попытка продать актив. Предыдущий аукцион, запланированный на 20 января 2026 года, был отменен, так как единственный претендент — индивидуальный предприниматель Евгений Богатый — также не получил допуска к участию.

Прочитайте также Кто такой ИП Богатый: участник аукциона по продаже аэропорта Домодедово

В январе 2025 года Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Московской области против 25 компаний холдинга «Домодедово» и его ключевых бенефициаров Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.

В своей позиции Генпрокуратура указывала, что контроль над стратегически важным активом, каким является аэропорт, осуществлялся лицами, имеющими статус налоговых резидентов иностранных государств — Турции, ОАЭ и Израиля.

В июне того же года суд первой инстанции удовлетворил иск, постановив изъять актив в доход России. Это решение впоследствии получило поддержку как в апелляционной, так и в кассационной инстанциях, что окончательно закрепило переход аэропорта Домодедово под государственный контроль.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.