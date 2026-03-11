В первой пятерке самых популярных зарубежных направлений для перелетов на майские праздники у россиян оказались Минск, Пекин, Анкара, Самарканд и Париж. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Купибилет».

Белорусская столица лидирует с заметным отрывом — на нее приходится 14% всех международных бронирований. Средняя стоимость билета туда составляет 5,7 тыс. руб.

На втором месте расположился Пекин с долей 12% и ценой перелета 27,8 тыс. Третью строчку занимает Анкара — 11% бронирований при среднем чеке 10,5 тыс. руб. Самарканд и Париж набрали по 11% и 10% соответственно, Ташкент также получил 10%.

Замыкают десятку популярных заграничных маршрутов Ханой, Осака, Баку и Белград. Стоимость билетов по этим направлениям варьируется от 14 до 38 тыс. руб.

Среди внутренних рейсов уверенно лидирует Махачкала. На столицу Дагестана приходится 18% всех забронированных авиабилетов по России. Средняя цена перелета в одну сторону составляет 9 тыс. руб., минимальная начинается от 7,5 тыс. Второе место занимает Казань с долей 15% и средним чеком 9,6 тыс. Третья позиция у Владикавказа — 12% бронирований при цене билета 12,1 тыс.

Прочитайте также Власти пообещали вывести туризм России на новый уровень

Красноярск и Мурманск разделили четвертое место, набрав по 8% заказов. Перелет в Красноярск обойдется в среднем в 13 тыс. руб., в Мурманск — в 7,3 тыс. В список популярных направлений также вошли Самара, Екатеринбург и Краснодар с ценами от 9 до 11 тыс. руб. Кроме того, россияне бронируют билеты в Чебоксары, Оренбург и Саранск — стоимость перелетов туда составляет от 3,4 до 9,5 тыс. руб.



Наблюдаемая структура спроса отражает общие тенденции туристического рынка. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, в последние годы продолжается восстановление зарубежных поездок, при этом география смещается в сторону дружественных стран. Лидерство Минска эксперты объясняют отсутствием языкового барьера, транспортной доступностью и относительно невысокими ценами.

Рост популярности Пекина и других азиатских направлений (Ханой, Осака) связан с развитием прямого авиасообщения и упрощением визовых процедур для российских граждан. Китай, Вьетнам и Япония постепенно наращивают турпоток из России.

Что касается внутреннего туризма, то интерес к Махачкале и Владикавказу отражает устойчивый рост спроса на кавказское направление. По данным Ростуризма, Северный Кавказ входит в число лидеров по темпам роста турпотока в России благодаря развитию инфраструктуры и появлению новых объектов размещения.

Казань сохраняет позиции крупного туристического центра. Мурманск набирает популярность как точка для наблюдения за северным сиянием — спрос на это направление стабильно растет в зимне-весенний период.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.