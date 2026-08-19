Amazon за три года потратила $7,39 млрд на отслеживаемую рекламу в США, следует из оценки исследовательской компании Sensor Tower. В 2025 году рекламные расходы компании составили $2,69 млрд. При этом около 52% закупленной Amazon рекламы пришлось на соцсети и линейное телевидение.

Rubaitul Azad, Unsplash

Крупнейшей отдельной рекламной площадкой для Amazon стала Meta*: Facebook и Instagram** вместе с линейным телевидением сформировали около 52% ее рекламных закупок в 2025 году. Примерно половина расходов компании была направлена на продвижение самого магазина — в частности, на перенаправление пользователей и рекламу категорий товаров. Amazon также активно рекламировала подписки: расходы на продвижение Prime и Prime Video были значительно выше, чем на AWS.

За три года отслеживаемые рекламные расходы Amazon выросли на 17,3%, тогда как число показов увеличилось на 2,1%. При этом общий объем рекламных закупок компании практически не изменился, однако Amazon перераспределила часть показов с баннерной рекламы на видеорекламу. На десктопах число показов снизилось с 38,6 млрд в 2023 году до 38,2 млрд в 2025-м. За этот период компания заменила около 4 млрд баннерных показов примерно таким же количеством видеопоказов. В результате доля видео в общем числе десктопных показов выросла с 6,8% до 17,3%.

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Еще одним направлением для Amazon стал ChatGPT. По данным Sensor Tower, с апреля 2026 года компания лидирует среди отслеживаемых ретейлеров по рекламной активности на платформе. При этом расходы Amazon на ChatGPT пока значительно ниже затрат на основные рекламные каналы. Как отмечает The Drum, компания использует платформу для тестирования нового рекламного канала, не выделяя на него значительную часть бюджета.

При этом данные Sensor Tower не охватывают наружную рекламу, печатные издания, радио, кино и спонсорские проекты. Кроме того, в выборку входят кооперативные и финансируемые поставщиками маркетинговые расходы. Поэтому приведенные $7,39 млрд отражают объем отслеживаемых медиазакупок Amazon, а не исключительно расходы компании из собственного рекламного бюджета.

*Meta — признана Минюстом России экстремистской и запрещена

**Facebook и Instagram — принадлежат Meta

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