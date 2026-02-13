Больше половины жителей России видят в офисе не только место работы, но и пространство для личной жизни. Согласно совместному исследованию сети смарт-офисов SOK и дейтинг-сервиса «Мамба», 51% респондентов рассматривают работу как площадку для потенциальных знакомств. При этом мужчины активнее женщин — 58% против 43%. Подробности — в распоряжении «Инка».

Vitaly Gariev/Unsplash

Лишь 39% опрошенных полностью исключают романтику в рабочее время, причем половина из них готова к дружескому общению с коллегами.

Две трети россиян имеют опыт служебных романов, и мужчины в этом опережают женщин (70% против 61%). Краткосрочные знакомства случались у 49% участников опроса, длительные отношения построили 32%, а 8% респондентов в итоге заключили брак с человеком, с которым вместе работали.

Чаще всего офисные пары образовывались внутри коллектива (75%). Каждый пятый нашел любовь на корпоративе, а 6% вначале встретились в приложениях для знакомств и уже потом обнаружили, что трудятся в одном здании.

С развитием технологий у служебных романов появился новый повод для неловкости. Более половины опрошенных (56%) хотя бы раз видели коллег в дейтинг-сервисах. Женщины сталкиваются с этим чуть чаще мужчин. Однако решиться написать первым готов только 6% женщин и 27% мужчин. Лично подойти в офисе после совпадения готовы и того меньше — 12% мужчин и 9% женщин. Остальные предпочитают делать вид, что ничего не произошло.

Главным катализатором романтики респонденты назвали частое личное общение в течение рабочего дня (42%). Корпоративы и тимбилдинги вдохновляют 36% опрошенных, совместные проекты — 18%. Даже офисная кухня или кофемашина становятся местом зарождения чувств для 16% россиян, а совместные обеды и перерывы — для 13%.

В вопросах свиданий мужчины и женщины расходятся. Представители сильного пола предпочитают рестораны (27%) и прогулки (24%), а каждый пятый не против уютного вечера дома. Женщины к домашнему формату относятся настороженно — только 7% готовы принять такое приглашение. Они выбирают рестораны (35%) и прогулки (28%).

Финансовая сторона вопроса тоже демонстрирует гендерный разрыв. Мужчины рассчитывают потратить на свидание 3–5 тыс. руб. (31%), четверть — 5–10 тыс. Почти половина женщин (46%) не планируют тратить ни копейки, треть укладывается в 3 тыс. При этом 77% мужчин готовы полностью оплатить счет, и 75% женщин возлагают эти ожидания на спутника.

