Путешествие в Китай на неделю может стоить россиянам от 60 тыс. до 124 тыс. руб. в зависимости от уровня комфорта и направления. Бюджетные туры включают перелет и проживание в трехзвездочных отелях, а более дорогие — размещение в четырехзвездочных гостиницах Пекина или Шанхая, пишет «Газета. Ru».

Road Trip With Raj, Unsplash

На фоне укрепления российско-китайских отношений и действия безвизового режима интерес россиян к поездкам в КНР заметно вырос, рассказал «Газете. Ru» помощник депутата Госдумы и старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

По его словам, бюджетные туры на остров Хайнань с вылетом из Москвы стартуют от 60 тыс. руб. за недельный тур с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками. Более комфортные варианты размещения в четырехзвездочных отелях Пекина или Шанхая обходятся примерно в 80–85 тыс. руб. на человека при такой же продолжительности поездки.

По словам Мосягина, стоимость авиабилетов зависит от сезона и города вылета. Перелет из Москвы в Пекин прямым рейсом туда и обратно обходится примерно в 38,7 тыс. рублей, тогда как из городов Дальнего Востока, например из Иркутска, билет можно приобрести дешевле — около 30 тыс. рублей.

С 15 сентября 2025 года Китай вводит безвизовый режим для граждан России, имеющих действительные заграничные паспорта. Туристы смогут пребывать в стране до 30 дней.