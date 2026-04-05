Космическое агентство NASA отправило в лунную миссию Artemis II четыре смартфона iPhone 17 Pro Max — по одному аппарату для каждого члена экипажа корабля Orion. Перед допуском на борт флагманские устройства прошли строгий четырехэтапный процесс квалификации и тестирования безопасности под контролем инженеров.

Специалисты американского ведомства оценивали все возможные риски использования гаджетов в космосе, включая опасность разбитого в невесомости стекла. Для каждой потенциально нештатной ситуации был разработан алгоритм действий и практические меры защиты.

Примечательно, что сама компания Apple в подготовке смартфонов не участвовала. В целях безопасности устройствам программно или аппаратно отключили беспроводные интерфейсы, переведя их в строгий режим полета.

Использование коммерческой потребительской техники в космических экспедициях является стандартной практикой. Помимо смартфонов, астронавты взяли с собой экшен-камеры GoPro Hero 11 и профессиональные зеркальные фотоаппараты Nikon D5. С помощью последней камеры экипажу уже удалось сделать новые снимки Земли с большого расстояния.

