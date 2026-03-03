Apple анонсировала последнюю версию своей бюджетной линейки смартфонов — модель iPhone 17e. Новинка поступит в розничную продажу 11 марта, а рекомендованная стартовая цена составит $599.

Устройство построено на чипе A19 — том же процессоре, который установлен в базовой версии iPhone 17. Смартфон поддерживает персональную систему искусственного интеллекта (Apple Intelligence) и в стандартной конфигурации предлагает 256 ГБ встроенной памяти. По заявлению производителя, объем встроенного хранилища увеличен в два раза относительно прошлой версии модели.

Одним из ключевых нововведений стало появление технологии магнитной беспроводной зарядки (MagSafe и Qi2). Теперь смартфон совместим с магнитными аксессуарами и обеспечивает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт.

Модель представлена в трех цветовых вариантах: классическом черном, белом и новом нежно-розовом. Камера устройства аналогична модулю, установленному в iPhone 16e.

iPhone 17e оснащен модемом C1X — новым поколением фирменных сотовых решений Apple. По данным компании, он обеспечивает вдвое более высокую скорость по сравнению с C1 в iPhone 16e, одновременно снижая энергопотребление примерно на 30%.

Корпус устройства соответствует стандарту защиты IP68 от пыли и влаги. 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR покрыт обновленным защитным стеклом Ceramic Shield 2, которое, как утверждает производитель, втрое устойчивее к царапинам по сравнению с предыдущей версией.

В производстве смартфона используется около 30% переработанных материалов. В частности, корпус выполнен из алюминия с долей вторичного сырья 85%, а аккумулятор содержит 100% переработанный кобальт.

Кроме того, компания представила новый iPad Air, работающий на чипе M4. Утверждается, что этот Air на 30% быстрее, чем iPad Air с процессором M3, и в 2,3 раза быстрее, чем версия с процессором M1.

