Россияне чаще всего обращаются к искусственному интеллекту с просьбами сгенерировать портрет или аватарку, выяснили специалисты платформы нейросетей ruGPT.io. При этом любители музыки создают композиции, посвященные конкретным людям, тогда как при работе с видео большинство просят «оживить» фотографию.

Jae Park, Unsplash

Наибольшей популярностью пользуются запросы на создание портретов и аватарок — 22% всех обращений. На втором месте — аниме и стилизованные изображения, которые составляют 18% запросов. На третьем — создание логотипов и элементов брендинга — 14%, а иллюстрации заняли четвертое место — 12%. Маркетинговые и товарные визуалы составляют около 5% обращений.

При создании видеоконтента россияне чаще всего используют форматы, где нейросеть работает по готовому сценарию. В 18% случаев запросы касались «оживления» фотографий, на втором месте оказались видеопоздравления — около 16%, далее следуют рекламные ролики (14% всех обращений). Кроме того, пользователи обращаются к ИИ для создания видео с животными и созданием фэнтези-персонажей.

Что касается музыки, россияне чаще всего просят создать композиции для конкретного человека. Лидирует тематика любви и отношений — на нее приходится 22% всех запросов. Далее следуют патриотические мотивы (18%) и поздравительные композиции, которые составляют 17% обращений.

Еще 11% музыкальных запросов россиян связаны с темами семьи. По 8% приходится на композиции с грустной лирикой и рефлексией, а также на юмористические треки.

Чтобы создать качественное видео или изображение с помощью нейросети, важно дать точную и понятную подсказку. Она подсказывает ИИ, как скомпоновать кадр, расположить камеру и настроить освещение. Слишком абстрактная или перегруженная подсказка затруднит генерацию и может исказить ваше творческое видение.

Мало кто задумывается, что каждый раз, когда мы просим нейросеть сгенерировать текст или изображение, за этим стоит неприметная, но энергозатратная работа серверов. Чтобы поддерживать их на пиковых мощностях, в дата-центрах используется охлаждение питьевой водой — на один текстовый запрос уходит примерно полулитра.

Для охлаждения серверов в дата-центрах используется только питьевая вода: техническая вода быстро забивает трубы и может повредить оборудование. Один средний центр обработки данных ежедневно расходует около миллиона литров — это сопоставимо с потреблением небольшого города численностью 50 тыс. человек.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.