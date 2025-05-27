Starbucks Korea объявила, что заблокирует имена шести кандидатов в президенты в своей услуге «назови мое имя», позволяющей клиентам выбирать прозвища, которые бариста называют при выдаче заказа. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

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Услуга «назови мое имя», популярная для шуток и среди поклонников K-pop, стала платформой для политического самовыражения, поскольку Южная Корея приближается к внеочередным выборам (3 июня) после шести месяцев политического кризиса.

Starbucks приняла решение об ограничениях для услуги после инцидентов, когда клиенты использовали ее для спорных политических лозунгов. Например, один из покупателей использовал прозвище «Арестуй Юн Сок Ёля», имея в виду президента, который был отстранен от должности в апреле.

Южнокорейское подразделение Starbucks заявило, что стремится сохранять политический нейтралитет. WP отмечает, что страна является третьим по величине рынком для сети кофеен после США и Китая.