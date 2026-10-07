Исследование с участием более 409 тыс. человек показало, что скорость старения органов и вероятность умереть от заболеваний этих органов могут быть независимыми показателями. У них оказались разные генетические основы, а значит, один показатель не обязательно отражает другой.

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Ученые из Университета Гонконга проанализировали данные участников британского биобанка UK Biobank. Для 14 органов они создали специальные «часы» — модели, которые по молекулярным характеристикам организма оценивают биологический возраст органа, риск смерти от заболеваний этого органа и риск смерти от любых причин.

Результаты оказались неожиданными. Люди, которых «часы» определяли как обладателей наиболее быстро стареющей печени, далеко не всегда входили в группу с самым высоким риском смерти от болезней печени. В среднем совпадение между группами, выделенными по двум показателям, не превышало 27%, а для некоторых органов составляло всего 12%.

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Особенно хорошо различия видны на примере предстательной железы. Модель, которая оценивала общий риск смерти, практически не показывала повышенной вероятности рака простаты. Это объясняется тем, что в исследуемой группе смерти от этого заболевания составляли лишь 8,4% смертей — его сигнал терялся на фоне более распространенных причин, таких как сердечно-сосудистые заболевания.

При этом специальная модель, обученная прогнозировать смерть от заболеваний предстательной железы, действительно выявляла риск рака: у людей с наиболее высокими показателями он был в 2,6 раза выше среднего. А показатель ускоренного старения простаты оказался сильнее связан с доброкачественным увеличением этого органа — риск был выше в 1,7 раза.

Похожие результаты получили для других органов. Показатели, рассчитанные специально для оценки смертности от заболеваний головного мозга, поджелудочной железы, легких и почек, были связаны соответственно с болезнью Альцгеймера, диабетом 2-го типа, хронической обструктивной болезнью легких и хронической болезнью почек. При высоких значениях этих показателей риск соответствующих заболеваний был в 7−8 раз выше, чем при средних.

Исследователи также изучили генетические различия между показателями. Из 172 независимых генетических локусов 114 были связаны только с одним из трех показателей — ускорением старения, риском смерти от заболеваний конкретного органа или общей смертностью. Иными словами, генетические факторы, связанные с тем, насколько быстро старевает орган, в значительной степени отличались от факторов, влияющих на риск смерти от его заболеваний.

Например, ускоренное старение чаще было связано с генами семейства FADS, участвующими в метаболизме жирных кислот. А показатели риска смерти от заболеваний конкретных органов чаще были связаны с белками, указывающими на повреждение тканей, а также с геном APOE, хорошо известным своей связью с риском болезни Альцгеймера.

Дополнительный анализ показал, что некоторые факторы образа жизни могут влиять именно на риск смертности, но не обязательно на скорость молекулярного старения. Избыточный вес причинно повышал показатели риска смерти для 13 органов, тогда как интенсивная физическая активность снижала их для 11 органов. При этом ни один из этих факторов не оказал заметного влияния на показатель ускоренного старения.

Авторы считают, что результаты важны для исследований старения и разработки препаратов, способных замедлять возрастные изменения. Если скорость молекулярного старения и риск смерти от конкретного заболевания действительно отражают разные процессы, то оценка только одного из них может дать неполную картину эффективности терапии.

Работа опубликована 30 сентября 2026 года в виде препринта на платформе Research Square. Исследование пока не прошло независимое научное рецензирование.

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