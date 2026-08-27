Американский стартап Instinct привлек $250 млн в раунде серии B при оценке в $2,5 млрд. Его ИИ-агент подключается к приложениям и устройствам пользователя и действует от его имени — разбирает почту, управляет календарем, бронирует поездки и рестораны, покупает товары и билеты и отменяет подписки.

Philip Oroni, Unsplash

Instinct развивает компания Spear Street Technology, которую 23-летний Ноа Шинн основал в 2025 году. Раунд серии B совместно возглавляют Index Ventures и Benchmark, а с его учетом общий объем привлеченных стартапом средств составит $350 млн.

Еще в начале августа компанию оценивали более чем в $500 млн, поэтому за несколько недель ее стоимость может вырасти примерно в пять раз. Продукт по-прежнему работает в режиме закрытого бета-тестирования, но отзывы первых пользователей уже вызвали ажиотаж среди инвесторов и технологического сообщества Кремниевой долины.

По словам Шинна, первые пользователи поручают Instinct самые разные дела — от планирования поездок через всю страну до еженедельной закупки продуктов. С помощью агента они также покупают билеты на концерты и отменяют ненужные подписки, а один из тестировщиков доверил ему даже подготовку собственной свадьбы.

Такая автономность требует широкого доступа к личным данным. Instinct может подключаться к электронной почте, сообщениям и календарю, а также получать снимки экрана, сведения о перемещениях курсора и нажатиях клавиш, аудио и геолокацию. Условия использования разрешают сервису индексировать и хранить информацию из подключенных приложений и применять пользовательские материалы для обучения моделей, если владелец аккаунта отдельно не откажется от этого.

При этом отключение почты или другого сервиса само по себе не удаляет уже сохраненные данные — для этого необходимо отправить отдельный запрос. Первые тестировщики также сообщали, что агент продолжал обрабатывать письма после отключения Gmail и в одном случае отправил сообщение от имени пользователя без дополнительного подтверждения.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.