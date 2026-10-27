Стартап Cathedral, разрабатывающий инструменты для кибербезопасности, сообщил Anthropic, что его исследователи проникли во внутренние системы данных и обмена сообщениями компании. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на отчет Cathedral.

Unsplash

Anthropic подтвердила, что исследователи получили доступ к ограниченному набору систем отделов продаж, кадров и ИТ. Cathedral существует несколько месяцев, его основали бывшие сотрудники правительственной службы DOGE, которая занималась сокращением госрасходов в США.

По данным отчета, исследователи использовали уязвимости в бизнес-программах, которые Anthropic и многие другие компании применяют для продаж и административных задач. Cathedral хватило менее 12 часов работы ИИ-агентов, чтобы найти пути к стенограммам встреч, данным о зарплатах и предложениях о работе, а также к сообщениям в Slack, где обсуждаются передовые модели компании.

Проверка шла в рамках программы, которая приглашает внешних специалистов тестировать системы Anthropic и платит вознаграждение за найденные уязвимости. Cathedral сообщила о находках в начале октября и уведомила разработчиков затронутого ПО, названия которых по соображениям безопасности не раскрываются.

Anthropic уточнила, что в доступных системах хранились контакты части клиентов и партнеров и базовые записи об учетных аккаунтах. К сообщениям клиентов, ответам моделей, программному коду и весам моделей исследователи не получили доступа. По словам компании, ее мониторинг заметил активность Cathedral до отчета, и в тот же день доступ закрыли.

Признаков того, что уязвимости использовал кто-то еще, нет. Затронутые сервисы Anthropic отключила и вернула в работу только после подтверждения поставщиков, что бреши закрыты. Компания добавила, что исследователи несколько дней пытались взломать ее ПО напрямую и лишь затем перешли к сторонним инструментам.

Anthropic считает, что Cathedral преувеличила последствия для национальной безопасности и нарушила правила программы, не раскрыв всю свою активность внутри систем. Cathedral в отчете заявила, что доступ к данным свела к минимуму в соответствии с принятыми в отрасли практиками.

Читайте также Хакеры взломали OpenAI при помощи Claude от Anthropic

В тексте отчета авторы пишут, что слабые места в обычном корпоративном ПО позволяют скомпрометировать инфраструктуру даже технологически развитых организаций.

Высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что отчет ходил по ведомствам и вызвал опасения в сфере нацбезопасности. По его оценке, если систему смогла вскрыть недавно созданная компания, у китайских структур вряд ли возникнут большие трудности. Его удивило, как быстро исследователи добрались до данных разработчика технологии, которую он сравнил по значимости с ядерным оружием.

Три федеральных ведомства недавно заключили с Cathedral контракты на услуги по кибербезопасности, а администрация вместе с компанией моделирует сценарии атак, связанных с ИИ.

Директор по информационной безопасности ИИ-стартапа Cognition Алекс Стамос изучил выводы Cathedral и назвал находку серьезной. Он отметил, что подключение сторонних приложений к корпоративным системам остается острой проблемой для всей отрасли. По его мнению, отчет показывает пробел в работе Anthropic с внешними поставщиками ПО, и компания могла бы справиться лучше.



Инвесторы оценивают Cathedral в $1,4 млрд, по данным Pitchbook, стартап привлек $160 млн. В совет директоров входят Марк Андриссен и Шон Магуайр, которые ранее поддерживали Трампа и DOGE. Сооснователь Гэвин Клигер после работы в DOGE занимал пост директора по данным в Пентагоне. По словам источника, близкого к компании, там он участвовал в обсуждениях того, что произойдет, если иностранное государство получит доступ к исследованиям ведущей ИИ-лаборатории Кремниевой долины.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.