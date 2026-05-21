Короткие фрагменты из подкастов, фильмов и интервью быстро стали отдельным языком соцсетей и одним из главных инструментов продвижения. На этом рынке стартап Clouted привлек $7 млн на платформу, которая с помощью ИИ определяет, у каких роликов больше шансов разлететься по соцсетям.

Clouted, прошедший акселератор Speedrun от Andreessen Horowitz в 2024 году, работает с сетью из более чем 100 тыс. создателей контента. Они нарезают и редактируют ролики, а затем ИИ анализирует, какие форматы, площадки и аудитории дают лучший отклик.

Clouted не просто выпускает больше роликов — он проверяет, какие форматы действительно цепляют аудиторию. Система тестирует разные варианты монтажа, подачи и каналов распространения, собирает данные о просмотрах и вовлеченности, а затем использует их, чтобы точнее запускать следующие кампании.

Соучредитель и глава Clouted Джастин Банусинг сравнивает технологию с тестированием на проникновение для алгоритмов соцсетей. В кибербезопасности специалисты ищут слабые места систем, а Clouted проверяет тысячи вариантов распространения контента, чтобы понять, какие из них могут привести к вирусному эффекту.

Технологию компании Банусинг сначала использовал для собственного музыкального проекта — фестиваля электронной музыки &Friends в Маниле, который сейчас собирает более 20 тыс. посетителей.

Инвестиционный раунд возглавил Slow Ventures. В нем также участвовали Gold House Ventures, Weekend Fund и Surge от Peak XV Partners.

Сейчас Clouted конкурирует с ИИ-стартапами вроде Overlap AI, но смотрит и на более крупных соперников из рынка маркетинговой инфраструктуры — CreatorIQ и Hightouch. Hightouch недавно превысила отметку в $100 млн годового дохода, и это хорошо показывает, как быстро растет рынок автоматизированного маркетинга.

