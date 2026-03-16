Видеосервис TikTok представил обновленную линейку инструментов для продвижения и торговли, стремясь укрепить позиции на рекламном рынке. Анонс новых возможностей состоялся в рамках мероприятия TikTok Spotlight, посвященного развитию бизнес-направления платформы.

В числе новшеств оказались два рекламных формата. Механизм Prime Time рассчитан на последовательное взаимодействие с аудиторией: за пятнадцать минут одному зрителю демонстрируется до трех роликов от одного и того же бренда.

Другой формат, Logo Takeover, задействует момент запуска мобильного приложения. При открытии TikTok в течение трех секунд показывается экран, совмещающий логотип платформы и креатив рекламодателя, после чего ролик автоматически разворачивается на весь экран.

Эми Брэдшоу, руководящая отделом глобальных бизнес-решений TikTok в Австралии и Новой Зеландии, обратила внимание на изменение представлений маркетологов о премиальной рекламе. Ранее дорогие форматы ассоциировались преимущественно с телевидением или платформами видео по запросу. Однако аудитория коротких видеосервисов демонстрирует не менее высокую вовлеченность.

По словам представительницы компании, только в Австралии площадку регулярно посещают более 10 млн пользователей, которые приходят для общения, поиска вдохновения и обсуждения увлечений. Такая среда позволяет брендам выстраивать коммуникацию с заинтересованным сообществом, повышая собственную значимость и добиваясь измеримых результатов.

Центральное место в повестке мероприятия заняло развитие коммерческого направления. Речь идет о платформе TikTok Shop, которая дает возможность австралийским компаниям продавать товары напрямую потребителям по всему миру. Покупатели из Соединенных Штатов, Великобритании и Сингапура могут знакомиться с продукцией через видеоролики и контент местных авторов, совершая покупки без выхода из приложения.

В подтверждение эффективности инструмента Брэдшоу привела данные компании EHPlabs. В период распродаж, приуроченных к Кибервыходным 2025 года, этот производитель сумел заработать более $350 тыс. чистой добавочной стоимости товаров непосредственно через TikTok Shop.

По мнению представительницы платформы, этот пример доказывает трансформацию сервиса из маркетингового канала в полноценную торговую экосистему, способную помогать местному бизнесу наращивать обороты внутри страны и успешно конкурировать на международных рынках.

