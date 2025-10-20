Лондонский стартап CoMind, разрабатывающий технологию для мониторинга кровотока и давления в мозге без прокола черепа, привлек более $100 млн инвестиций, пишет The Financial Times. Компания стремится получить одобрение регуляторов в США и запустить устройство в 2027 году.

CoMind

CoMind получил $60 млн в новом раунде финансирования под руководством венчурного фонда Plural. Общий объем привлеченных средств с момента основания в 2018 году достиг $102,5 млн. В настоящее время стартап проводит набор участников для третьего клинического испытания в США, чтобы добиться одобрения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Основатель и исполнительный директор CoMind Джеймс Дакомб, которому сейчас 25 лет, начал программировать приложения и сайты в 13 лет. Интерес к технологиям в здравоохранении возник у него после чтения исследований об использовании искусственного интеллекта для диагностики рака кожи по фото родинок. Идея CoMind родилась после того, как друзья и родственники основателя столкнулись с инсультами и деменцией. Компанию CoMind Дакомб создал в 2018 году. По его словам, стартап стремится сделать мониторинг мозга таким же рутинным, как измерение артериального давления.

Устройство CoMind использует низкомощные инфракрасные лазеры для отслеживания церебрального кровотока, внутричерепного давления и ауторегуляции — ключевых показателей для пациентов с черепно-мозговыми травмами или во время операций на сердце с искусственным кровообращением. Технология основана на оптических и сигнальных методах, аналогичных лидарам в автономных автомобилях, которые помогают машинам ориентироваться в пространстве.

Читайте также Безос и Тиль вложились в стартап, который лечит опухоли ультразвуком

CoMind предлагает альтернативу внутричерепным штифтам, требующим сверления отверстия в черепе для установки датчика давления. Система сканирует свет через череп, меняя цвет 200 тыс. раз в секунду. Отраженный свет сочетается со вторым лазерным лучом для усиления сигнала, а время полета лазера через ткани мозга и колебания от движения эритроцитов позволяют измерять кровоток и оксигенацию — насыщение тканей организма кислородом. Разработки стали возможны благодаря прогрессу в лазерах и графических процессорах, обеспечивающих обработку больших данных в компактном устройстве.

Технология компании проходит клинические испытания. Хирург из США и член совета директоров CoMind Майкл Тарнофф считает, что технология способна радикально изменить стандарты ухода, снизить затраты и улучшить исходы.