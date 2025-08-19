Нью-йоркский стартап Eight Sleep, специализирующийся на технологиях для улучшения сна, привлек $100 млн в новом раунде финансирования. Об этом сообщает TechCrunch. Компания, основанная в 2014 году, предлагает умные матрасы с интеграцией ПО и искусственного интеллекта для отслеживания и оптимизации качества сна.

Freepik

Флагманский продукт стартапа матрас Pod фиксирует стадии сна, частоту сердцебиения, дыхание и движения, автоматически регулируя температуру, высоту и жесткость. По данным Eight Sleep, продажи Pod превысили $500 млн, выручка выросла в 10 раз с 2019 года, а база данных включает свыше 1 млрд часов записей сна.

Стартап также развивает систему Sleep Agent на базе больших языковых моделей, которая создает тысячи цифровых двойников для каждого пользователя и прогнозирует исходы для оптимизации ночного восстановления. Кроме того, функция «Автопилот» собирает персональные данные с первой ночи, а затем адаптируется с учетом сезонности, путешествий, стресса, тренировок, болезней и даже плохого сна накануне.

В планах стартапа — ускорение роста в медицинском секторе. Так, функция Health Check мониторит сердечно-сосудистые и респираторные показатели с точностью до 99% без носимых устройств. Недавно был запущен режим Hot Flash Mode с ИИ-охлаждением для облегчения симптомов менопаузы, а также разрабатываются бесконтактные решения для лечения апноэ во сне.

Eight Sleep уже поставляет товары в более 30 стран, включая Канаду, Великобританию, ЕС, Австралию, Мексику и ОАЭ, и готовится к выходу на рынок Китая, где растет спрос на wellness-продукты среди среднего класса.

Рынок устройств для сна растет: по оценке Verified Market Reports, его объем достиг $76,8 млрд в 2024 году и может вырасти до $125,4 млрд к 2033 году. На фоне такого развития «Инк» разобрался, что что это — хитрый маркетинг или реальный шанс закрыть «боль» нашего времени.