Стартап Thinking Machines, основанный в начале 2025 года бывшим техническим директором (CTO) OpenAI Мирой Муррати, представил первый продукт — Tinker. Проект представляет собой API для тонкой настройки больших языковых моделей (LLM). Сервис позволяет экспериментировать с моделями и дает пользователям контроль над алгоритмами и данными, в то время как компания берет на себя сложность распределенного обучения.

Платформа поддерживает настройку моделей разного масштаба. Переход между ними «так же просто, как заменить одну строку в коде Python», отметили в компании.

Tinker работает как управляемый сервис на собственной инфраструктуре компании, обеспечивая планирование задач, распределение ресурсов и восстановление после сбоев. Использование технологии LoRA позволяет распределять вычислительные мощности между несколькими процессами обучения, снижая издержки.

Продукт предлагает собственные примитивы Python, такие как forward_backward и sample, которые позволяют пользователям создавать собственные алгоритмы тонкой настройки или обучения с подкреплением. Одновременно выпущена библиотека с открытым исходным кодом Tinker Cookbook, содержащая современные реализации методов обучения с подкреплением.

Платформу уже протестировали команда Принстонского университета по проверке теорем, группа химиков Стэнфорда для химических задач, коллектив SkyRL из Беркли для экспериментов с асинхронным обучением с подкреплением и Redwood Research для задач контроля ИИ на модели Qwen3−32B.

Сервис получил положительные отзывы от представителей ИИ-сообщества. Бывший сооснователь и бывший руководитель отдела искусственного интеллекта в Tesla Андрей Карпатый назвал подход Tinker «более умным способом разделить сложность пост-обучения», отметив, что платформа сохраняет около 90% алгоритмического контроля, устраняя 90% инфраструктурных проблем. Джон Шульман, бывший сооснователь OpenAI и ныне главный научный сотрудник Thinking Machines, охарактеризовал продукт как «инфраструктуру, о которой всегда мечтал».

Tinker находится в закрытом бета-тестировании для исследователей и разработчиков. Изначально сервис бесплатный, тарификация на основе использования будет введена в ближайшие недели, сказано в релизе.

