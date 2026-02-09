Американский стартап Gather AI, разрабатывающий системы искусственного интеллекта для автономного управления складами, привлек $40 млн в рамках раунда финансирования серии B. Инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Smith Point Capital, основанная бывшим топ-менеджером Salesforce Китом Блоком.

Основатели Gather AI, познакомившиеся во время учебы в аспирантуре Университета Карнеги-Меллона, обладают необычным опытом. Еще в студенческие годы они создали один из первых автономных вертолетов, который прошел испытания на полигоне ФБР в Куантико. Опираясь на эти наработки, в 2017 году команда запустила коммерческий проект.

Технология компании использует готовые камеры и дроны, которые патрулируют складские помещения. Эти устройства не просто пассивно сканируют пространство. Как объяснил соучредитель и генеральный директор Санкалп Арора, в основе системы лежит принцип «любопытства», заложенный в его докторской диссертации.

ИИ целенаправленно ищет и анализирует ключевые объекты: штрих-коды, серийные номера, текст на упаковке, сроки годности, а также контролирует уровень запасов и выявляет повреждения или нарушения логистических процессов. Это позволяет прогнозировать проблемы, такие как нехватка товаров или ошибки в размещении.

Подход Gather AI принципиально отличается от современных больших языковых моделей, таких как ChatGPT. Вместо нейросетевых «галлюцинаций» система основана на классических байесовских вероятностных методах машинного зрения, дополненных нейронными сетями. Это позволяет ИИ обучаться на основе данных и существующих знаний для принятия обоснованных решений в реальном мире, включая работу в экстремальных условиях, например в промышленных морозильных камерах.

Сейчас в компании работает около 60 сотрудников, а ее клиентами являются крупные логистические и промышленные компании, включая GEODIS и NFI Industries. Общий объем привлеченных стартапом средств достиг $74 млн. Среди других инвесторов значатся Bain Capital Ventures и XRC Ventures.

