Американский стартап Tabby за 14 месяцев работы подключил к своему сервису 5,5 тыс. малых предприятий и готовится закрыть раунд на $1 млн. Компания автоматизирует бухгалтерский учет с помощью ИИ и берет на себя часть работы, которую небольшому бизнесу обычно приходится поручать бухгалтеру. Основатель Tabby Ахад Али сам много лет работал в этой сфере, а затем решил построить сервис вокруг проблем, с которыми сталкивался как бухгалтер.

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В мае 2025 года Али еще руководил собственной бухгалтерской фирмой с командой из 20 человек, которая обрабатывала более 2 тыс. налоговых деклараций в год. Компания занималась бухучетом, налоговым сопровождением и продажами, а сам бизнес, по словам предпринимателя, оставался стабильным.

Однако Али стал чаще сталкиваться с ограничениями бухгалтерского софта, который, по его мнению, создавался без учета того, как бухгалтеры работают на практике. В первую очередь его претензии касались QuickBooks, но со временем предприниматель разочаровался и в самой модели SaaS-сервисов для бухучета.

По мнению Али, малому бизнесу нужен не очередной более удобный инструмент для учета, а возможность вообще отказаться от ручной работы с финансовыми документами. На этой идее и построен Tabby. Сервис получает через Plaid данные по счетам в реальном времени, а затем с помощью ИИ формирует актуальную картину доходов, расходов и финансового результата бизнеса.

Отдельную версию Tabby компания предлагает бухгалтерским фирмам, для которых сервис может стать альтернативой QuickBooks. Однако основную ставку стартап делает на работу напрямую с владельцами малого бизнеса.

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Сейчас в Tabby работают семь человек, включая Али и технического сооснователя компании. Годовая выручка сервиса достигла примерно $100 тыс. После закрытия посевного раунда стартап намерен запустить Tabby Talk — интерфейс на естественном языке, который позволит работать с сервисом через обычные текстовые запросы.

Однако быстрое начало не гарантирует Tabby свободной ниши. Стартап выходит на рынок, где ИИ для бухгалтерии уже развивают как специализированные компании, так и крупные технологические игроки. Среди конкурентов — QuickBooks, которая остается лидером рынка, поддержанный Sequoia стартап Rillet, а также финансовые продукты крупных ИИ-компаний.

Али рассчитывает закрепиться на рынке за счет работы с малым и средним бизнесом — той же аудиторией, которую раньше обслуживала его бухгалтерская фирма. По его оценке, места здесь хватит сразу нескольким игрокам. В США насчитывается около 30 млн предприятий, которые пока не используют подобные сервисы, и именно эту аудиторию основатель Tabby считает главным резервом для дальнейшего роста.

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