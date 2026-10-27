Стартап Micro1 объявил о планах потратить $1 млрд в течение года на закупку внутренних данных компаний и их перепродажу разработчикам ИИ-моделей, включая OpenAI и Anthropic. Об этом пишет Business Insider.

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По данным Micro1, за данные одной компании среднего размера он платит от $100 тыс. до $2 млн. Терабайты рабочей переписки и документов, которые раньше не имели рыночной цены, превращаются в отдельную статью выручки.

Спрос объясняется сменой подходов к обучению моделей. Сначала разработчики использовали тексты из интернета и тексты книг, затем привлекли людей для оценки ответов ИИ. Сейчас лаборатории строят сложные симуляции на реальных данных, чтобы модели лучше справлялись с рабочими задачами. По оценке Gartner, расходы на данные для ИИ вырастут с менее чем $1 млрд в прошлом году почти до $6,5 млрд в 2027 году.

Micro1 работает по трем схемам. В первой он получает сырые данные компании, обрабатывает их для защиты конфиденциальности и лицензирует для продаже лаборатории. Во второй передает компании ИИ-агента в стадии разработки и собирает отзывы о его работе. В третьей берет данные до определенной даты, фиксирует их и поставляет как среду для симуляции, в которой модель учится работать в уже сложившемся контексте.

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Чем крупнее, сложнее и уникальнее наборы данных, тем больше они стоят. Обычно Micro1 стремится лицензировать весь массив данных компании, чтобы модель могла воспроизвести работу сотрудника.

Директор по доходам Micro1 Уильям Алмейда объясняет клиентам, что связность, разнообразие и прослеживаемость данных важны для обучения моделей. Он также говорит, что этот рынок пока находится на ранней стадии и первые продавцы получают премию, которой у опоздавших не будет.

Глава рекрутинговой компании VanHack Илья Бротцки рассказал, что получил от Micro1 предложение о продаже данных, сумма которого была настолько щедрой, что гендиректор сначала счел это шуткой. Предложение о покупке данных VanHack сделал и стартап Mercor, но Бротцки выбрал Micro1. Компания передала данные Google-сервисов, Confluence, переписку в Slack и данные CRM-системы.

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Глава маркетингового агентства MyPortal Marketing Грант Гулли продал дизайн-файлы из Figma и Canva и чек-листы из Monday.com. Суммы сделок собеседники не раскрыли.

Сотрудники в таких сделках остаются в стороне. Нынешние и бывшие работники, чья работа становится материалом для обучения ИИ, вряд ли получат компенсацию или право голоса. Профессор права Университета Эмори Ифеома Аджунва ранее назвала продажу таких данных этически неоднозначной областью. Гулли сообщил, что держит команду в курсе сделки и жалоб не получал, а Бротцки отметил, что дополнительная выручка укрепила уверенность сотрудников VanHack.

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