Американский стартап Gudea разрабатывает платформу на основе искусственного интеллекта, которая помогает компаниям выявлять дезинформацию, скоординированные информационные кампании и потенциальные репутационные кризисы в интернете еще до того, как они станут масштабными. Недавно компания привлекла $7 млн инвестиций, увеличив общий объем финансирования примерно до $15 млн.

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В отличие от традиционных инструментов мониторинга социальных сетей, которые подсчитывают упоминания брендов, хэштеги и просмотры, Gudea анализирует, кто запускает обсуждения, как распространяются сообщения и какие сообщества помогают им набирать популярность. Платформа отслеживает более 500 крупных и нишевых сайтов и онлайн-площадок, включая X, Reddit и TikTok.

От борьбы с дезинформацией к бизнесу

История Gudea началась с работы над противодействием дезинформации. Основатели компании Кит Пресли, Джонатан Спербер и Джеймс Томин участвовали в проектах, направленных на выявление онлайн-сетей, которые распространяют определенные информационные нарративы. В ходе этой работы команда обнаружила, что существующие инструменты не позволяют полноценно проследить, как информация перемещается между пользователями, группами и платформами.

Этот пробел стал основой для создания Gudea в 2023 году. Сегодня стартап предлагает свои решения крупным компаниям, государственным учреждениям и агентствам, специализирующимся на связях с общественностью и кризисных коммуникациях. По словам Пресли, у Gudea уже почти 40 клиентов, среди которых — компании из списка Fortune 50 и крупные игроки индустрии искусственного интеллекта и музыки.

По мнению основателя Gudea, развитие генеративного ИИ сделало проблему еще актуальнее. Теперь для создания большого объема контента и координации онлайн-кампаний требуется значительно меньше ресурсов. Если раньше подобная деятельность могла потребовать целой команды, сегодня с ней способен справиться один человек с ноутбуком и доступом к соответствующим инструментам.

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Пресли утверждает, что в начале работы команды признаки недобросовестной активности обнаруживались примерно в четверти отслеживаемых случаев. Теперь, по его словам, такие признаки встречаются примерно в девяти случаях из десяти. Эта оценка отражает наблюдения компании и не является общерыночной статистикой.

Gudea планирует расширить возможности своей платформы. Среди будущих разработок — технология геолокации информационных нарративов, запуск которой намечен на следующий год. Она должна помочь определять, где именно возникают и распространяются обсуждения, вплоть до уровня городского квартала.

В перспективе компания также намерена дать клиентам больше возможностей для самостоятельной работы с аналитическими инструментами. Например, бизнес сможет оценивать потенциальные репутационные риски рекламной кампании еще до ее запуска.

Последний раунд финансирования на $7 млн совместно возглавили Mudita Venture Partners и Silicon Road Ventures. Полученные средства помогут стартапу развивать технологию и расширять клиентскую базу на фоне растущих рисков, связанных с распространением контента, созданного с помощью ИИ.

Главная идея Gudea — не просто замечать, когда о компании начинают говорить в интернете, а понимать, кто запускает обсуждение, как оно распространяется и может ли перерасти в кризис.

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