Швейцарский квантовый стартап ZuriQ, основанный исследователями ETH Zurich, привлек $25,5 млн в посевном раунде, сообщило издание Shifted. Компания направит деньги на расширение команды, исследования и производство чипов. В ZuriQ подчеркнули, что их целью станет не создание «самого быстрого» квантового компьютера, а решение одной из главных проблем отрасли — как разместить на процессоре достаточно кубитов, чтобы машина приносила практическую пользу.

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Квантовые компьютеры несколько лет балансировали между будущим и настоящим. Рабочие установки уже существовали, но до широкого практического применения технология так и не дошла. Стартапы и корпорации регулярно объявляли о новых прорывах, однако вслед за каждым из них возникал очередной фундаментальный барьер — от коррекции ошибок до наращивания числа кубитов.

За проблемой масштабирования и взялась ZuriQ. Стартап разработал архитектуру для квантовых компьютеров на захваченных ионах, в которой частицы, выполняющие роль кубитов, разместили над чипом в виде двумерного массива, а не одномерных цепочек, соединенных сложными переходами. Если традиционная схема напоминала сеть узких коридоров, то решение ZuriQ — открытую площадь, по которой ионы смогут свободнее перемещаться и соединяться.

По расчетам разработчиков, двумерная геометрия позволит быстрее наращивать число кубитов на одном процессоре и гибче выстраивать связи между ними. Именно масштабирование станет одним из условий появления квантовых компьютеров, способных выполнять коммерчески полезные расчеты — например, моделировать новые материалы или лекарственные молекулы. Однако преимущества подхода еще предстоит подтвердить на системах с сотнями и тысячами кубитов.

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Посевной раунд на $25,5 млн возглавил специализирующийся на квантовых технологиях фонд Quantonation. В нем также участвовали Forward.one, Extantia, Firgun Ventures и все прежние инвесторы ZuriQ. Годом ранее стартап привлек $4,2 млн на предварительном посевном этапе, поэтому общий объем его финансирования приблизился к $30 млн.

$25,5 млн — крупный чек для стартапа без готового коммерческого продукта, но квантовое «железо» потребовало расходов задолго до первых продаж. ZuriQ направит капитал на набор специалистов, расширение исследовательской программы и масштабирование производства чипов. По сути, инвесторы профинансировали лаборатории, оборудование и годы экспериментов, без которых перейти от девяти управляемых ионов к сотням кубитов не получится.

В последние месяцы похожие крупные вливания получили и другие квантовые компании. Например, французская Pasqal готовится к выходу на биржу после привлечения более $500 млн, а американская PsiQuantum недавно объявила о раунде на $1 млрд. На их фоне $25,5 млн выглядят уже не экзотикой, а чем-то вроде входного билета на гонку за коммерчески полезным квантовым компьютером.

У ZuriQ уже появился рабочий демонстратор в виде массива 3×3 из девяти индивидуально управляемых ионов, созданный вместе с ETH Zurich. Чипы для него изготовила Infineon с использованием налаженных промышленных процессов. Следующим этапом станет переход к сотням кубитов на одном процессоре — он покажет, сохранит ли архитектура преимущества при увеличении масштаба. Даже успешный результат не даст готового коммерческого компьютера, но подтвердит, что ZuriQ выбрала жизнеспособный путь к нему.

Что это значит для бизнеса

Для бизнеса это очередное напоминание, что квантовая революция снова стала немного ближе. У следящих за новостями отрасли такое ощущение может возникать примерно раз в квартал. Хорошая новость в том, что на этот раз инвесторы вкладываются не в громкие обещания, а в реальную попытку решить одну из самых приземленных инженерных задач.

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