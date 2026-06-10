Стартап Orbital, вышедший в мае из акселератора a16z Speedrun, привлек $5 млн посевных инвестиций на разработку космических дата-центров для ИИ-вычислений. Компанию основал Юин Пун — предприниматель, который в 2017 году запустил сервис электросамокатов Spin, а затем продал его Ford. Помимо a16z, в раунд вошли Basis Set, Human Element, Wayfinder, Antler, Anti Fund, Ascent, Rubik, Zero Knowledge Ventures, LYVC, Feld Ventures, New Legacy, FNDR, UpHonest и Asterisk.

Orbital

Логика Orbital уже стала общей для нового сегмента: спрос на ИИ-вычисления растет быстрее, чем рынок успевает строить наземные дата-центры. Компании упираются в нехватку земли, подключение к энергосетям, согласования и сроки строительства.

Космос в этой модели дает почти постоянный доступ к солнечной энергии и снимает часть ограничений, с которыми сталкиваются наземные дата-центры: поиск площадок, подключение к сетям и строительные согласования. Главная проблема остается в экономике запусков. При нынешних ценах Falcon 9 бизнес-модель не сходится, поэтому Orbital, как и большинство конкурентов в сегменте, рассчитывает на полноценную коммерциализацию Starship от SpaceX.

В ближайшей перспективе Orbital планирует демонстрационный полет: на спутнике партнера компания хочет разместить чип Nvidia Blackwell, чтобы проверить защиту от радиации и терморегуляцию в условиях орбиты. В 2028 году стартап намерен запустить первый аппарат для обработки данных с GPU следующего поколения. После этого Orbital рассчитывает получать выручку с каждого спутника, выполняя фрагментированные задачи инференса. Похожий путь выбрала Starcloud: конкурент уже вывел GPU на орбиту и планирует расширять группировку до полноценного созвездия.

Долгосрочная цель Orbital — созвездие из 10 тыс. спутников с суммарной вычислительной мощностью около одного гигаватта при 100 кВт на аппарат. Для сравнения, SpaceX ориентируется на 150 кВт для своих AI-спутников, а Starcloud планирует аппараты мощностью 200 кВт. Другой стартап в этом сегменте, Cowboy Space Company, также получивший инвестиции a16z, выбрал иной путь и занялся созданием собственных ракет. Blue Origin, в свою очередь, заявила о планах выводить дата-центры на орбиту с помощью носителя New Glenn.

В команде Orbital около дюжины человек, они работают в Лос-Анджелесе. Участники проекта ранее занимались космическими и инженерными задачами в Amazon LEO, SpaceX и Northrop Grumman. Партнер a16z Эндрю Чен объясняет интерес к Пуну его опытом масштабирования сложных операционных проектов: Spin в свое время вырос до 250 тыс. самокатов в 100 городах. По оценке Чена, реализация идеи может занять десятилетие и потребовать более $5 млрд, но именно такие длинные и капиталоемкие ставки венчурный рынок снова готов принимать.

Пун считает, что спрос на орбитальные вычисления будет достаточно широким для нескольких конкурирующих архитектур одновременно. Одни компании могут сосредоточиться на инференсе, другие — на обработке данных для спутников и земного наблюдения, третьи — на собственных носителях или крупных группировках. Пока рынок не знает, какая модель окажется рабочей, но инвесторы уже готовы финансировать сразу несколько вариантов.

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