Британский стартап Paid, основанный Мэнни Мединой, закрыл посевной раунд на $21,6 млн. Общий объем привлеченных средств с учетом предпосевной стадии в €10 млн достиг $33,3 млн. Об этом сообщает TechCrunch. По словам источника портала, оценка компании превысила $100 млн.

Paid

ИИ-агенты — это программы, которые могут действовать без участия человека, позволяя компаниям автоматизировать многоэтапные задачи.

Paid не разрабатывает ИИ-агентов, а предлагает платформу для монетизации их работы на основе создаваемой ценности — так называемой оплаты по результатам (results-based billing).

Это отличается от традиционных вариантов — подписочной модели Software as a Service («Программное обеспечение как услуга») или неограниченного использования после покупки «коробочного» решения. Они не выгодны в случае с ИИ-агентами.

Разработчики ИИ-агетнов «должны продемонстрировать ценность, которую агент приносит вашим клиентам, потому что агенты по большей части работают в фоновом режиме», отметил Медина. Если агенты эффективны, им будут поручать все больше задач, а их растущая нагрузка останется незамеченной, добавил он.

«Вам нужна инфраструктура, которая позволит агенту получать вознаграждение за дополнительную работу, которую он выполняет», — объяснил основатель Paid.

Взимать ежемесячную плату за ограниченное количество использований — вслед за разработчиками ИИ-моделей — рискованно и для создателей агентов. Это связано с тем, что компании не хотят платить за некачественный ИИ, а именно такой искусственный интеллект производит большинство компаний, отмечает TechCrunch и ссылается на исследование MIT, которое выявило, что 95% организаций не видят никакой финансовой отдачи от вложений в ИИ.