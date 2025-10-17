Мексиканская финтех-компания Plata привлекла $250 млн в новом раунде акционерного финансирования, что повысило ее оценку до $3,1 млрд. Привлеченные средства будут направлены на расширение бизнеса и переход к формату полноценного банка.

Текущая сделка последовала за привлечением $160 млн ранее в 2025 году, что делает Plata одним из крупнейших финтехов региона по объему инвестиций. Среди новых инвесторов — Kora, Moore Strategic Ventures LLC и TelevisaUnivision, говорится в заявлении компании.

В декабре 2024 года Plata получила банковскую лицензию от мексиканского регулятора и сейчас проходит финальный этап аудиторской проверки перед запуском операций. Новый статус позволит компании выйти за пределы текущей продуктовой линейки, включающей только кредитные карты, и предложить клиентам зарплатные и дебетовые сервисы.

«Эта сделка отражает уверенность инвесторов, силу нашей технологической модели и талант нашей команды», — заявил генеральный директор Plata Нери Толлардо, ранее работавший в российском банке «Тинькофф».

Plata входит в число латиноамериканских финтех-компаний, которые в 2025 году активно привлекали инвестиции. Среди них:

Klar (мексиканский цифровой банк и оператор кредитных карт) — $190 млн;

(мексиканский цифровой банк и оператор кредитных карт) — $190 млн; Felix Pago (платформа для денежных переводов между США и Латинской Америкой) — $75 млн;

(платформа для денежных переводов между США и Латинской Америкой) — $75 млн; Ualá (аргентинская экосистема цифровых финансов и платежей) — $66 млн;

(аргентинская экосистема цифровых финансов и платежей) — $66 млн; Addi (колумбийское приложение по модели «купи сейчас — плати потом») — $50 млн.

Компания Plata начала операционную деятельность в апреле 2023 года в Мексике. За два года она выросла со 100 сотрудников до 3 тыс., а число активных пользователей превысило 2 млн.