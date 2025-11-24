ИИ-стартап Model ML, который обещает освободить младших инвестиционных банкиров от их самой нелюбимой части работы, сообщил о привлечении $75 млн. Компания хочет автоматизировать задачи, на которые на Уолл-стрит традиционно уходят бессонные ночи: подготовку презентаций, аналитических записок и отчетов.

Freepik

Раунд возглавили FT Partners. Среди инвесторов — Y Combinator, QED Investors, LocalGlobe и 13Books Capital. Стартапу чуть больше года, он работает в Нью-Йорке и Лондоне и ранее уже привлек $12 млн. Свой текущий ценник компания раскрывать не стала.

ИИ пишет черновики за минуту, а не за сутки

Model ML делает ставку на «агентный ИИ» — системы, которые сами выполняют сложные рабочие цепочки. Например, партнер по частному акционерному капиталу может переслать ИИ обычное письмо, а система соберет из данных готовый черновик меморандума для инвестиционного комитета. То, на что раньше уходил целый день, создается за несколько минут.

«Мы хотим убрать из этой профессии то, что все терпеть не могут, и оставить то, что действительно требует ума», — говорит CEO и сооснователь компании Чаз Ингландер, который сделал Model ML вместе со своим братом Арни.

Советники — бывшие главы HSBC и UBS

Model ML уже успел получить поддержку людей, хорошо знакомых с банковской кухней: в числе советников — экс-гендиректор HSBC Ноэл Куинн и бывший председатель UBS Аксель Вебер. Это помогло стартапу зайти к первым клиентам на Уолл-стрит и в крупных консалтинговых компаниях.

Сейчас в Model ML работают 45 человек. Команду инженеров компания частично перевела в Лондон — в район Кингс-Кросс, где сосредоточены офисы Google, DeepMind и Meta. По словам Ингландера, это дешевле и эффективнее для роста. Венчурный рынок в отношении ИИ теперь настроен менее романтично — после всплесков интереса инвесторы чаще задаются вопросом, стоит ли ждать быстрых сверхдоходов.