Американский стартап Reflection AI, основанный бывшими сотрудниками Google DeepMind, привлек $2 млрд инвестиций при оценке компании в $8 млрд. Полученные деньги направят на развитие открытой платформы искусственного интеллекта, которая, по замыслу основателей, станет альтернативой закрытым лабораториям OpenAI и Anthropic, а также конкурентом китайскому DeepSeek.

Freepik

Компания была создана в 2024 году Михаилом Ласкиным, ранее руководившим проектом Gemini в DeepMind, и Иоаннисом Антоноглу, одним из соавторов AlphaGo. Основатели позиционируют Reflection AI как «открытую лабораторию ИИ», где разработки и модели будут доступны научному сообществу и бизнесу.

Стартап хочет сделать инструменты, которые умеют генерировать код, исправлять ошибки, оптимизировать рабочие процессы разработчиков — всё, что может ускорить цикл создания софта.

Его создатели уже начали формировать команду из специалистов, перешедших из ведущих ИИ-компаний, включая DeepMind и OpenAI. Средства от нового раунда пойдут на создание инфраструктуры для обучения больших языковых моделей (LLM), а также на выпуск собственной модели, обученной на десятках триллионов токенов.

Читайте также Reflection AI создаст автономный ИИ, который будет сам писать ПО

В новом раунде инвестиций приняли участие ведущие венчурные фонды и технологические корпорации, включая Nvidia, Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners и CRV.

По оценкам аналитиков, Reflection AI стремится занять нишу между полностью открытыми исследовательскими инициативами и коммерческими ИИ-лабораториями. Такой подход может ускорить развитие «открытого ИИ» в США и снизить технологическое преимущество Китая в этой области.