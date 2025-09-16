Стартап Reve представил полностью обновленную платформу для работы с изображениями, которая, по словам основателей, должна произвести революцию в мире цифрового творчества, подобную переходу от видеокассет к стримингу. Новый Reve Image объединяет в себе четыре продукта: генератор и ремиксер изображений, редактор с функцией перетаскивания, творческого ассистента и API для разработчиков.

Reve

Современные инструменты для редактирования фото достаточно сложны, а ИИ-системы управляются целиком при помощи промптов и не имеют гибких настроек. Новый продукт Reve позволяет редактировать как сгенерированные, так и загруженные изображения с помощью команд на естественном языке и дополнительных инструментов, а также комбинировать элементы из нескольких картинок в одну.

В новой системе исследователи использовали передовую технологи/ представления визуальной информации. Архитектура Reve анализирует и раскладывает изображения на промежуточные представления, которые с высокой точностью описывают суть различных частей картинки. Это позволяет добиться высокой точности при генерации и редактировании, но сохранить при этом уникальные черты людей и мелкие детали.

Эта архитектура также позволяет напрямую манипулировать объектами. Пользователи могут перемещать, изменять размер, добавлять или удалять элементы с полным контролем, что отличает Reve от многих ИИ-моделей, которые по сути являются черными ящиками.

Платформа Reve Image уже доступна для бесплатного использования. Она может составить конкуренцию аналогичному инструменту от Google под названием Nano Banana или Gemini 2.5 Flash Image, представленному в августе 2025 года.

