Американская компания Mireta Urban Dynamics разработала программное обеспечение для проектирования городских транспортных сетей, в основе которого лежит не машинное обучение, а модель роста слизевика — одноклеточного организма, способного формировать эффективные разветвленные структуры.

Mireta Urban Dynamics

По данным компании, в пилотных проектах сети, спроектированные с помощью инструмента, оказались на 20–30% устойчивее аналогов при сопоставимой стоимости.

Отправной точкой для разработки послужил эксперимент японских ученых, проведенный более десяти лет назад: слизевику предоставили карту пригородов Токио, в которой населенные пункты были заменены приманками в виде частиц овсяных хлопьев. В итоге организм выстроил сеть путей, структурно близкую к реальной железнодорожной системе региона.

Основатель Mireta Раф Кей, изучавший архитектуру, объясняет интерес к подобным биологическим моделям тем, что природные организмы решают задачи транспортной связности сотни миллионов лет, тогда как человек занимается этим лишь несколько тысячелетий.

Программа Mireta не обучает нейросеть на данных о поведении слизевика, а воспроизводит алгоритм его роста напрямую. По словам Кея, такой подход представляет собой отдельную форму интеллекта, сформированную за множество эволюционных циклов.

Поверх базовой модели инструмент накладывает дополнительные слои данных — плотность населения, карты затопляемых территорий и другие параметры, которые смещают приоритеты сети в нужную сторону.

Для построения этих вспомогательных слоев компания использует в том числе инструменты на основе искусственного интеллекта, тогда как ядро системы остается небиологическим по своей сути.

Софт можно применять как для проектирования новой транспортной инфраструктуры, так и для точечной корректировки существующей. Mireta уже работает с проектными бюро над несколькими объектами — от дорожной сети университетского кампуса до новой линии метро. Все проекты пока находятся на стадии предложения заказчику, и Кей рассчитывает на их дальнейшее продвижение.

Заявленный показатель устойчивости в 20–30% относится к способности сети сохранять связность при отказе отдельных участков — например, в случае аварии или стихийного бедствия. Это метрика, которую компания приводит по собственным пилотным проектам; независимой верификации результатов на данный момент не проводилось, а коммерческое внедрение технологии находится на начальной стадии.

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