Американская компания PNOĒ готовится представить новую версию устройства для метаболического тестирования. Похожая на маску Бэйна из «Бэтмена», она анализирует состав выдыхаемого воздуха и на основе полученных данных оценивает показатели физической формы и обмена веществ.

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PNOĒ 2.0 должна выйти 1 октября. Главное отличие новой версии от предыдущей — возможность провести тест без помощи специалиста. Пользователю достаточно надеть маску, нажать кнопку и спокойно дышать около восьми минут. После этого система анализирует потребление кислорода и выделение углекислого газа.

Такой подход должен расширить сферу применения устройства. Для работы с предыдущей версией прибора нужен обученный оператор. Самостоятельное тестирование, по замыслу компании, позволит использовать устройство там, где нет специально подготовленного персонала.

Что измеряет маска

В основе технологии лежит давно известный метод метаболического тестирования. Анализ газообмена позволяет оценить, как организм получает энергию и сколько кислорода использует во время нагрузки. Такие измерения десятилетиями применяются для определения VO₂ max — максимального количества кислорода, которое организм способен использовать при физической нагрузке.

Этот показатель широко используют для оценки кардиореспираторной выносливости. Исследования также связывают более высокий уровень такой выносливости с меньшим риском преждевременной смерти.

PNOĒ утверждает, что система оценивает 23 показателя. Помимо VO₂ max среди них — скорость метаболизма в состоянии покоя и метаболическая гибкость, то есть способность организма переключаться между использованием жиров и углеводов в качестве источника энергии.

На основе результатов программа формирует рекомендации по тренировкам и питанию. При этом компания подчеркивает, что устройство не является медицинским диагностическим прибором и не предназначено для постановки диагнозов.

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От лаборатории — к фитнес-центру

Метаболическое тестирование существует уже более ста лет, однако традиционно для него требовалось громоздкое оборудование. Такие системы в основном использовали в спортивных лабораториях и медицинских учреждениях, в том числе при работе с профессиональными спортсменами.

PNOĒ пытается сделать подобные измерения доступнее. Новая версия устройства стала компактнее предшественника и содержит меньше деталей. Электронный блок можно отсоединить от силиконовой маски и ремешков, поэтому одним устройством могут пользоваться несколько человек, каждый со своей маской.

Компания продает оборудование не напрямую потребителям, а организациям, которые проводят тестирование для своих клиентов. Среди них PNOĒ называет фитнес-сеть Equinox, отели Four Seasons, Red Bull, НБА, систему здравоохранения Mount Sinai и сеть медицинских спа-центров Restore Hyper Wellness.

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Предприятия платят за оборудование по подписке от $400 до более чем $1 тыс. в месяц. В стоимость входят устройство, программное обеспечение, обучение и маркетинговые материалы.

Конкуренция со смарт-часами

PNOĒ выходит на рынок, где показатели физической формы уже оценивают потребительские устройства. Apple, Garmin и Whoop рассчитывают VO₂ max на основе данных о пульсе и физической активности. Другие гаджеты анализируют непосредственно дыхание — например, Lumen использует его для оценки особенностей метаболизма.

В отличие от таких устройств, PNOĒ непосредственно измеряет газообмен — сколько кислорода человек потребляет и сколько углекислого газа выдыхает.

В будущем компания рассчитывает использовать накопленные данные для выявления проблем со здоровьем по составу выдыхаемого воздуха. Исследователи изучают такую возможность, в том числе для обнаружения различных заболеваний. Однако до полноценной диагностики на основе анализа дыхания, по словам главы PNOĒ Апостолоса Ацалакиса, еще как минимум несколько лет. Кроме того, для такого применения потребуются дополнительные исследования и разрешения регулирующих органов.

Компания существует около десяти лет. Она была основана Ацалакисом и Паносом Пападиамантисом, а в 2019 году прошла программу Y Combinator. С тех пор стартап привлек около $22 млн инвестиций. Сейчас в PNOĒ работают около 110 человек.

Новая версия устройства должна сделать метаболическое тестирование доступнее: для его проведения больше не потребуется помощь специалиста.

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