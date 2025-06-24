Немецко-американский стартап SWARM Biotactics объявил о привлечении €10 млн в рамках посевного раунда финансирования. С учетом предыдущих вливаний, общая сумма инвестиций в компанию достигла €13 млн. Раунд поддержал консорциум международных инвесторов из Европы, США и Австралии, включая Vertex Ventures US, Possible Ventures и Capnamic. Компания разрабатывает уникальные биороботизированные системы на основе живых насекомых.

Суть технологии заключается в создании полностью управляемых роев насекомых, оснащенных специальными сенсорными рюкзаками. Эти системы предназначены для выполнения критически важных операций в зонах повышенного риска. Обычные дроны и роботы часто не могут работать в труднодоступной или опасной местности. Биороботы SWARM Biotactics могут вести бесшумное наблюдение, разведку и сбор данных в реальном времени там, где другие технологии бессильны.

Сфера применения таких систем очень широка. Основными клиентами являются оборонные ведомства, службы национальной безопасности и агентства по чрезвычайным ситуациям. Технология может использоваться для мониторинга при стихийных бедствиях, инспекции промышленных объектов и проведения разведывательных операций. Компания стремится создать масштабируемую интеллектуальную платформу двойного назначения, адаптирующуюся к любой местности и миссии.

Привлеченные деньги компания направит на переход от стадии исследований к практическому внедрению. В планах запуск пилотных проектов в Европе и Северной Америке совместно с государственными агентствами. Также финансирование пойдет на масштабирование производства сенсорных рюкзаков, нейронных интерфейсов и инфраструктуры для управления роями. Компания активно расширяет свои центры исследований и разработки и нанимает лучших специалистов в области нейробиологии насекомых, встраиваемого ИИ и полевой робототехники.

Бизнес-модель SWARM Biotactics строится на предоставлении уникальной услуги по сбору данных из самых недоступных мест мира. Основанная в 2024 году, компания имеет штаб-квартиру в Касселе, Германия, и дочернее предприятие в Сан-Франциско, США. Успешный раунд финансирования подтверждает высокий интерес инвесторов к передовым технологиям двойного назначения и открывает для стартапа новые возможности для глобального роста.