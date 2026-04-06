Австралийская компания Cortical Labs разработала первую в мире систему, позволяющую запускать программный код на живых клетках человеческого мозга. Стартап уже запустил в Мельбурне небольшой дата-центр из 120 таких биокомпьютерных блоков и планирует масштабировать технологию — в том числе через удаленные вычислительные центры в Сингапуре.

Новая система под названием CL1 объединяет выращенные в лаборатории нейроны с традиционным кремниевым оборудованием. Клетки, полученные из стволовых, помещаются на специальные чипы с микроэлектродами. Эта архитектура позволяет отправлять электрические сигналы в качестве вводных данных и в реальном времени считывать реакцию живых тканей. В результате система позволяет обрабатывать двоичный код и проводить таким образом вычисления.

Ключевое преимущество такого «влажного» оборудования — высокая энергоэффективность и способность быстро обучаться. В отличие от традиционных ИИ-систем, которым требуются сотни тысяч примеров и значительные энергозатраты, биологическая система адаптируется быстрее и лучше справляется с зашумленной информацией.

Несмотря на прорывные результаты, кремниевые процессоры пока лучше подходят для точных математических расчетов. При этом разработчики считают, что будущее — за гибридными дата-центрами, которые объединят скорость классических чипов с гибкостью биологических тканей.

Развитие биокомпьютеров уже вызывает споры в научной среде. Эксперты отмечают, что усложнение подобных нейронных сетей может привести к появлению зачатков сознания «в пробирке». Это, в свою очередь, потребует новых этических норм. При этом создатели CL1 подчеркивают, что технология уже помогает сокращать количество медицинских опытов на животных.

